Kilómetros de Cambio regresará con una ruta de 360 kilómetros para apoyar a víctimas de violencia de género

Kilómetros de Cambio volverá a sentirse en 2026 con una edición de 360 kilómetros de carrera pedestre que impactará a decenas de municipios y miles de puertorriqueños, pero sobre todo a las víctimas de violencia de género, propósito central del evento.

La tercera edición se correrá del 15 al 17 de mayo.

La ruta iniciará en Caguas y culminará en Ponce por la carretera PR-1; el segundo día ascenderá hacia Adjuntas y Utuado por la PR-10; y el tercer día irá de Arecibo a San Juan por la PR-2, según se informó el martes en una concurrida conferencia de prensa encabezada por la gestora del evento, Deborah Maldonado.

La iniciativa levanta fondos para apoyar a decenas de mujeres y sus hijos que reciben servicios profesionales de nueve albergues de la Red Nacional de Violencia de Género.

En la edición de 2025, el evento estuvo cerca de recaudar medio millón de dólares y este año aspira a superar esa cifra.

PUBLICIDAD

Maldonado hizo un llamado a la ciudadanía a aportar, aunque sea con un dólar, para alcanzar la meta de un millón.

“Todo dólar de empresas, mujeres y hombres que quieran aportar a hacer mejores seres humanos, que le apuesten a Kilómetros de Cambio para poder llegar a ese millón de dólares. Puerto Rico tiene 3.2 millones de habitantes. Que cada hogar, que es bendecido, que vive sin temor a morir, en el lugar que sea más seguro, como bendición den un dólar la Kilómetros de Cambio”, alentó Maldonado.

Como ejemplo del respaldo empresarial, la marca Natural Slim anunció una aportación de $20,000 durante la conferencia de prensa.

Además de donaciones, las personas pueden colaborar inscribiéndose en el evento en el portal de Kilómetros de Cambio,.

Según el director técnico de la carrera, Rafa Colón Colón, en 2025 se registraron 1,200 inscripciones. Al momento, ya hay 600 corredores inscritos para la próxima edición.

Las aportaciones cubren un sinnúmero de servicios que se ofrecen a las víctimas. Los albergues brindan techo, protección y servicios profesionales legales, médicos y psicólogos, entre otros.

No obstante, han enfrentado recortes presupuestarios significativos, explicó Coraly León Morales, presidenta de la Red Nacional de Violencia de Género.

“Ahora mismo, la necesidad principal son recursos económicos para poder darle continuidad a los servicios que se ofrecen en los albergues. Hemos tenido recortes en fondos en el año fiscal que se acercan casi al millón de dólares, así que es un asunto de poder garantizar los servicios todos los días”, dijo León Morales

PUBLICIDAD

En 2025, un total de 570 mujeres sobrevivientes de violencia de género fueron atendidas en estos espacios.

El evento se ha convertido en un verdadero imán para los participantes, como quedó evidenciado en la nutrida asistencia a la conferencia de prensa.

Allí, además de las mujeres que dirigen albergues como el Hogar Ruth, y de los corredores que servirán como embajadores de la ruta, también se dieron cita y fueron presentadas figuras de los ámbitos artístico, político y deportivo del país.

La cantante Melina León fue presentada y es quien le da la voz al tema Kilómetros de Luz. También fue presentado el animador Pepe Calderón, quien será uno de los embajadores del evento.

Los alcaldes de municipios sede del evento, William Miranda Torres, de Caguas, y Jorge Pérez, de Utuado, así como Astrid Piñeiro, Procuradora de la Mujer, el subsecretario del Departamento de Recreación y Deportes, Miguel Laureano, y miembros de la uniformada de Puerto Rico fueron presentados como parte del evento.

La meta, más allá de recaudar fondos, es educar y llevar un mensaje de prevención con miras a erradicar la violencia de género.

“Este es un evento que trasciende”, dijo la directora ejecutiva del Hogar Ruth, Lisdel Flores.