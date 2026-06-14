Leones dominan a los Indios para apoderarse de la cuarta posición de la Conferencia B
Ponce respondió en la carretera y toma una juego de ventaja sobre Mayagüez por el último puesto a la postemporada del BSN
14 de junio de 2026 - 11:17 PM
14 de junio de 2026 - 11:17 PM
Los Leones de Ponce dieron un paso importante en sus aspiraciones de clasificación al doblegar el sábado, 120-101, a los Indios de Mayagüez en el Palacio de Recreación y Deportes.
Con el triunfo, los selváticos mejoraron su récord a 12-17 y se apoderaron del cuarto puesto de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN), sacando un juego de ventaja sobre los propios Indios, que cayeron a marca de 10-17.
La serie particular terminó igualada 2-2.
Jezreel De Jesús encabezó la ofensiva ponceña con 32 puntos. Jordan Murphy también tuvo una destacada actuación con 25 tantos en su regreso, mientras Jalen Crutcher registró un doble-doble con 14 puntos y 12 asistencias.
Victorias para Leones, Cangrejeros, Capitanes y Mets en la noche del sábado 🔥🏀 #LaMásDura pic.twitter.com/S6X3uMaB7Y— Baloncesto Superior Nacional 🏀🇵🇷 (@bsnpr) June 14, 2026
Brady Manek aportó 14 unidades, Tjader Fernández añadió 13 y Thomas Robinson sumó 10 para unos Leones que colocaron a seis jugadores en cifras dobles.
Por Mayagüez, Nathan Sobey lideró el ataque con 22 puntos. Tyrell Harrison añadió 20, Jared Ruiz terminó con 16, Luis Cuascut aportó 13 y Benito Santiago cerró con 12.
En Quebradillas, los Capitanes de Arecibo quebraron una raca de seis derrotas al vencer, 92-88, a los Piratas.
Los Capitanes mejoraron a 15-11, segundos en la Conferencia B. Los corsarios, por su parte, cayeron a 9-20, últimos en la sección y coqueteando con la eliminación.
Ramses Meléndez lideró la ofensiva con 23 puntos. Timothy Soares logró un doble-doble de 21 unidades y 10 rebotes.
Por los Piratas, Emmanuel Mudiay fue el mejor con 23 en causa perdida.
En Aguada, los Mets de Guaynabo aplastaron, 107-82, a los Santeros pero siguen empatados en la cuarta posición de la Conferencia A con los Cangrejeros de Santurce, quienes superaron en la carretera, 85-84, a los Gigantes de Carolina-Canóvanas.
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