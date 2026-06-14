Leones dominan a los Indios para apoderarse de la cuarta posición de la Conferencia B

Los Leones de Ponce dieron un paso importante en sus aspiraciones de clasificación al doblegar el sábado, 120-101, a los Indios de Mayagüez en el Palacio de Recreación y Deportes.

Con el triunfo, los selváticos mejoraron su récord a 12-17 y se apoderaron del cuarto puesto de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN), sacando un juego de ventaja sobre los propios Indios, que cayeron a marca de 10-17.

La serie particular terminó igualada 2-2.

Jezreel De Jesús encabezó la ofensiva ponceña con 32 puntos. Jordan Murphy también tuvo una destacada actuación con 25 tantos en su regreso, mientras Jalen Crutcher registró un doble-doble con 14 puntos y 12 asistencias.

Brady Manek aportó 14 unidades, Tjader Fernández añadió 13 y Thomas Robinson sumó 10 para unos Leones que colocaron a seis jugadores en cifras dobles.

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Por Mayagüez, Nathan Sobey lideró el ataque con 22 puntos. Tyrell Harrison añadió 20, Jared Ruiz terminó con 16, Luis Cuascut aportó 13 y Benito Santiago cerró con 12.

En Quebradillas, los Capitanes de Arecibo quebraron una raca de seis derrotas al vencer, 92-88, a los Piratas.

Los Capitanes mejoraron a 15-11, segundos en la Conferencia B. Los corsarios, por su parte, cayeron a 9-20, últimos en la sección y coqueteando con la eliminación.

Ramses Meléndez lideró la ofensiva con 23 puntos. Timothy Soares logró un doble-doble de 21 unidades y 10 rebotes.

Por los Piratas, Emmanuel Mudiay fue el mejor con 23 en causa perdida.