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Leones dominan a los Indios para apoderarse de la cuarta posición de la Conferencia B

Ponce respondió en la carretera y toma una juego de ventaja sobre Mayagüez por el último puesto a la postemporada del BSN

14 de junio de 2026 - 11:17 PM

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Jezreel de Jesús, de los Leones, anota contra los Santeros de Aguada. (Leones Pn)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Leones de Ponce dieron un paso importante en sus aspiraciones de clasificación al doblegar el sábado, 120-101, a los Indios de Mayagüez en el Palacio de Recreación y Deportes.

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Con el triunfo, los selváticos mejoraron su récord a 12-17 y se apoderaron del cuarto puesto de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN), sacando un juego de ventaja sobre los propios Indios, que cayeron a marca de 10-17.

La serie particular terminó igualada 2-2.

Jezreel De Jesús encabezó la ofensiva ponceña con 32 puntos. Jordan Murphy también tuvo una destacada actuación con 25 tantos en su regreso, mientras Jalen Crutcher registró un doble-doble con 14 puntos y 12 asistencias.

Brady Manek aportó 14 unidades, Tjader Fernández añadió 13 y Thomas Robinson sumó 10 para unos Leones que colocaron a seis jugadores en cifras dobles.

Por Mayagüez, Nathan Sobey lideró el ataque con 22 puntos. Tyrell Harrison añadió 20, Jared Ruiz terminó con 16, Luis Cuascut aportó 13 y Benito Santiago cerró con 12.

En Quebradillas, los Capitanes de Arecibo quebraron una raca de seis derrotas al vencer, 92-88, a los Piratas.

Los Capitanes mejoraron a 15-11, segundos en la Conferencia B. Los corsarios, por su parte, cayeron a 9-20, últimos en la sección y coqueteando con la eliminación.

Ramses Meléndez lideró la ofensiva con 23 puntos. Timothy Soares logró un doble-doble de 21 unidades y 10 rebotes.

Por los Piratas, Emmanuel Mudiay fue el mejor con 23 en causa perdida.

En Aguada, los Mets de Guaynabo aplastaron, 107-82, a los Santeros pero siguen empatados en la cuarta posición de la Conferencia A con los Cangrejeros de Santurce, quienes superaron en la carretera, 85-84, a los Gigantes de Carolina-Canóvanas.

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BSNLeones de PonceIndios de MayagüezMets de GuaynaboCapitanes de AreciboCangrejeros de Santurce
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