Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
29 de julio de 2026
88°Bruma
DeportesBéisbol
Suscriptores
Análisis
Basado en hechos reales, en el que se incorpora la experiencia del periodista, quien puede agregar su interpretación y conclusiones.

La paciencia vuelve a darle resultados a Francisco Lindor

El campocorto de los Mets batea para .291 con cuatro jonrones en sus últimos 15 partidos tras ajustar su enfoque en el plato

29 de julio de 2026 - 6:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Francisco Lindor se ha visto más paciente y productivo en el plato durante las últimas dos semanas. (Frank Franklin II)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La lluvia que tanta falta hace en gran parte de Puerto Rico cayó, en cambio, sobre Nueva York para la mala suerte de Francisco Lindor, cuyo partido del martes entre los Mets y los Braves de Atlanta fue suspendido, interrumpiendo el impulso ofensivo que ha mostrado en las últimas semanas.

RELACIONADAS

Sin embargo, Lindor ha comenzado a encontrar nuevamente su ritmo en el plato. En sus últimos 15 juegos batea para .291, con cuatro cuadrangulares, y apunta a un repunte durante la segunda mitad de la temporada para unos Mets que, aunque ocupan el último lugar de su división, todavía tienen tiempo para enderezar el rumbo.

El escucha, dirigente y exjugador de Grandes Ligas Edwards Guzmán ha notado un cambio en la forma en que Lindor está enfrentando sus turnos.

“Se ve más tranquilo en la zona de strike, buscando su pitcheo”, dijo Guzmán.

Y los números respaldan esa impresión.

El lunes, cuando bateó de 5-2 con dos cuadrangulares, un triple y seis carreras impulsadas, Lindor demostró precisamente esa paciencia en el plato.

En cinco de sus seis apariciones estuvo arriba en el conteo. En el turno del triple llegó a tener ventaja de 2-1, mientras que ambos jonrones llegaron con conteos favorables de 1-0 y 2-0, respectivamente.

Antes de que la lluvia detuviera el partido del martes ante Atlanta, Lindor volvió a exhibir esa disciplina. Negoció una base por bolas luego de estar abajo 1-2 en el conteo y más adelante recibió otro boleto de cinco lanzamientos con un corredor en posición de anotar y un out.

Naturalmente, también hay que tomar en cuenta el aspecto físico de su temporada.

Lindor se sometió en febrero a una cirugía en la mano izquierda. Aun así, estuvo listo para el Día Inaugural, aunque comenzó lento al batear .190 en marzo y .243 en abril.

A finales de ese mes fue colocado en la lista de lesionados por un desgarre en la pantorrilla y no regresó hasta finales de junio. Tras ser activado, apenas bateó de 45-6 en sus primeros 11 partidos.

Pero julio marcó un punto de inflexión, y lo hizo enfrentando uno de los calendarios más exigentes de la campaña.

Durante ese tramo, los Mets se midieron a los encendidos Red Sox de Boston, a los Dodgers de Los Ángeles —líderes de las Grandes Ligas—, a los Phillies de Filadelfia, a los Brewers de Milwaukee, líderes de la Liga Nacional, y a sus rivales divisionales, los Braves de Atlanta.

El 20 de julio, por ejemplo, enfrentó al lanzallamas Jacob Misiorowski, de Milwaukee. Ante una recta de 101 millas por hora, Lindor conectó un sencillo que impulsó el avance de un corredor en posición de anotar, una muestra de que estaba comenzando a recuperar el tiempo y la confianza en la caja de bateo.

En esos últimos 15 juegos, incluyendo el del 20 de julio, Lindor ha llegado a base en 11 ocasiones. Ha conectado de hit en ocho partidos, ha negociado siete bases por bolas y suma cuatro encuentros de múltiples imparables.

Su actuación del lunes ante Atlanta fue quizás la mejor evidencia del ajuste que ha realizado en el plato, incluso sin la protección en la alineación del lesionado Juan Soto.

Bateando a la derecha, conectó un triple hacia la banda contraria con velocidad de salida de 100 millas por hora ante un cutter de 85 mph.

En su siguiente turno, nuevamente como bateador derecho, volvió a utilizar todo el terreno y disparó un jonrón por el jardín central con una velocidad de salida de 99 mph frente a un cambio de velocidad. Más adelante recibió una base por bolas en un turno que comenzó con ventaja de 2-0 en el conteo.

Cerró la noche con otro cuadrangular, esta vez hacia el jardín derecho. El batazo salió de su bate a 104 millas por hora ante un lanzamiento rompiente.

Tras ese partido, en el que los Mets anotaron 14 carreras, Lindor atribuyó el despertar ofensivo del equipo al trabajo colectivo y a la comunicación dentro del clubhouse.

“La ofensiva ha mejorado gracias a todas las sugerencias que nos han dado los coaches de bateo y a la comunicación que hemos tenido entre los jugadores, alimentándonos unos a otros con lo que estamos viendo durante el juego. Todo ha sido escuchar y comunicarnos. Tenemos un buen momento y nuestros lanzadores también han hecho un gran trabajo, lo que ayuda muchísimo”, apuntó Lindor en entrevista con la transmisión de televisión de los Mets.

Tags
Francisco LindorMets de Nueva YorkMLBLesionesBéisbol
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 29 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: