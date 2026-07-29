La paciencia vuelve a darle resultados a Francisco Lindor

La lluvia que tanta falta hace en gran parte de Puerto Rico cayó, en cambio, sobre Nueva York para la mala suerte de Francisco Lindor, cuyo partido del martes entre los Mets y los Braves de Atlanta fue suspendido, interrumpiendo el impulso ofensivo que ha mostrado en las últimas semanas.

Sin embargo, Lindor ha comenzado a encontrar nuevamente su ritmo en el plato. En sus últimos 15 juegos batea para .291, con cuatro cuadrangulares, y apunta a un repunte durante la segunda mitad de la temporada para unos Mets que, aunque ocupan el último lugar de su división, todavía tienen tiempo para enderezar el rumbo.

El escucha, dirigente y exjugador de Grandes Ligas Edwards Guzmán ha notado un cambio en la forma en que Lindor está enfrentando sus turnos.

“Se ve más tranquilo en la zona de strike, buscando su pitcheo”, dijo Guzmán.

Y los números respaldan esa impresión.

El lunes, cuando bateó de 5-2 con dos cuadrangulares, un triple y seis carreras impulsadas, Lindor demostró precisamente esa paciencia en el plato.

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En cinco de sus seis apariciones estuvo arriba en el conteo. En el turno del triple llegó a tener ventaja de 2-1, mientras que ambos jonrones llegaron con conteos favorables de 1-0 y 2-0, respectivamente.

Antes de que la lluvia detuviera el partido del martes ante Atlanta, Lindor volvió a exhibir esa disciplina. Negoció una base por bolas luego de estar abajo 1-2 en el conteo y más adelante recibió otro boleto de cinco lanzamientos con un corredor en posición de anotar y un out.

Naturalmente, también hay que tomar en cuenta el aspecto físico de su temporada.

Lindor se sometió en febrero a una cirugía en la mano izquierda. Aun así, estuvo listo para el Día Inaugural, aunque comenzó lento al batear .190 en marzo y .243 en abril.

A finales de ese mes fue colocado en la lista de lesionados por un desgarre en la pantorrilla y no regresó hasta finales de junio. Tras ser activado, apenas bateó de 45-6 en sus primeros 11 partidos.

Pero julio marcó un punto de inflexión, y lo hizo enfrentando uno de los calendarios más exigentes de la campaña.

Durante ese tramo, los Mets se midieron a los encendidos Red Sox de Boston, a los Dodgers de Los Ángeles —líderes de las Grandes Ligas—, a los Phillies de Filadelfia, a los Brewers de Milwaukee, líderes de la Liga Nacional, y a sus rivales divisionales, los Braves de Atlanta.

El 20 de julio, por ejemplo, enfrentó al lanzallamas Jacob Misiorowski, de Milwaukee. Ante una recta de 101 millas por hora, Lindor conectó un sencillo que impulsó el avance de un corredor en posición de anotar, una muestra de que estaba comenzando a recuperar el tiempo y la confianza en la caja de bateo.

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En esos últimos 15 juegos, incluyendo el del 20 de julio, Lindor ha llegado a base en 11 ocasiones. Ha conectado de hit en ocho partidos, ha negociado siete bases por bolas y suma cuatro encuentros de múltiples imparables.

Su actuación del lunes ante Atlanta fue quizás la mejor evidencia del ajuste que ha realizado en el plato, incluso sin la protección en la alineación del lesionado Juan Soto.

Bateando a la derecha, conectó un triple hacia la banda contraria con velocidad de salida de 100 millas por hora ante un cutter de 85 mph.

En su siguiente turno, nuevamente como bateador derecho, volvió a utilizar todo el terreno y disparó un jonrón por el jardín central con una velocidad de salida de 99 mph frente a un cambio de velocidad. Más adelante recibió una base por bolas en un turno que comenzó con ventaja de 2-0 en el conteo.

Cerró la noche con otro cuadrangular, esta vez hacia el jardín derecho. El batazo salió de su bate a 104 millas por hora ante un lanzamiento rompiente.

Tras ese partido, en el que los Mets anotaron 14 carreras, Lindor atribuyó el despertar ofensivo del equipo al trabajo colectivo y a la comunicación dentro del clubhouse.

“La ofensiva ha mejorado gracias a todas las sugerencias que nos han dado los coaches de bateo y a la comunicación que hemos tenido entre los jugadores, alimentándonos unos a otros con lo que estamos viendo durante el juego. Todo ha sido escuchar y comunicarnos. Tenemos un buen momento y nuestros lanzadores también han hecho un gran trabajo, lo que ayuda muchísimo”, apuntó Lindor en entrevista con la transmisión de televisión de los Mets.