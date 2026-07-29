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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Javier Báez regresa a juego y batea de 4-3 en paliza 14-0 de Detroit a los Orioles de Baltimore

El puertorriqueño estuvo en la lista de lesionados desde que se torció el tobillo derecho el 28 de abril

29 de julio de 2026 - 9:35 AM

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Gleyber Torres, a la derecha, celebra su cuadrangular de dos carreras en la cuarta entrada abrazándose con Kevin McGonigle, tras darle ventaja 8-0 a los Tigers sobre los Orioles. (Paul Sancya)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Detroit - El venezolano Eduardo Valencia conectó dos jonrones e impulsó cuatro carreras, su compatriota Gleyber Torres pegó otro cuadrangular y remolcó cinco carreras, y los Tigers de Detroit anotaron en cada entrada en la que se presentaron al bate para blanquear el martes 14-0 a los Orioles de Baltimore.

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Los Tigers se convirtieron en el vigésimo segundo equipo en la historia de las Grandes Ligas en anotar en cada entrada en la que bateó durante un juego, y el segundo en hacerlo este mes. Los Royals de Kansas City lo lograron en una victoria por 15-1 sobre los Phillies de Filadelfia el 6 de julio.

Detroit también lo consiguió en una victoria en casa por 11-5 ante los Rockies de Colorado el 2 de agosto de 2014.

Troy Melton (6-1) permitió tres hits y dos bases por bolas en siete entradas. Ponchó a cinco. Melton tiene marca de 3-1 con efectividad de 1.09 en sus últimas siete aperturas.

El puertorriqueño Javier Báez regresó a juego desde la lista de lesionados, en la que estuvo desde que se lesionó el tobillo derecho el 28 de abril, y bateó de 4-3, incluyendo un doble, con una carrera anotada.

El receptor de los Orioles, Chadwick Tromp, estuvo cerca de evitar que se hiciera historia, al conseguir dos outs sin corredores en base en la octava, pero Zack McKinstry conectó un doble y Valencia envió un lanzamiento de 36 millas por hora por encima de la cerca del jardín izquierdo para su segundo jonrón.

Kevin McGonigle se embasó cinco veces y anotó tres carreras, mientras los Tigers rompieron una racha de tres derrotas consecutivas.

Taylor Ward, de Baltimore, se fue de 3-0 y vio cortada su racha de 20 juegos embasándose.

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Javier BáezTigers de DetroitBoricuas en Grandes Ligas
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