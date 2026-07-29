Santo Domingo - La familia Pizarro-López regresará a su hogar por primera vez con dos medallas del mismo color oro y en la misma modalidad de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El puertorriqueño Jean Pizarro revalidó este martes su título centroamericano al conquistar la presea dorada en tiro con arco compuesto masculino, mientras que su esposa, la colombiana Sara López, hizo lo propio en la rama femenina para completar una jornada inolvidable para la pareja de arqueros.

Pizarro, de 34 años, derrotó al mexicano Rodrigo González en una dramática final que terminó igualada 144-144. Ambos dispararon una flecha de nueve puntos en el desempate, pero el boricua se adjudicó la victoria por acercamiento al centro de la diana.

Antes, López, de 31 años, venció 147-145 a la mexicana Andrea Becerra para proclamarse campeona y sellar un doblete que la pareja llevaba años esperando.

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“Esto es superimportante porque es la primera vez que los dos ganamos un evento olímpico con medallas de oro. Anteriormente había sido una combinación de oro y bronce. Para nosotros es muy bonito llevar las medallas a casa como campeones, haber dominado el evento. Estamos supercontentos”, expresó Pizarro al terminar su actuación.

1 / 15 | En imágenes: el día más productivo de Puerto Rico con cuatro oros y múltiples preseas. Jean Pizarro, de tiro con arco, festeja el oro. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media 1 / 15 En imágenes: el día más productivo de Puerto Rico con cuatro oros y múltiples preseas Jean Pizarro, de tiro con arco, festeja el oro. Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media Compartir

“Eso quiere decir que la comunicación y el trabajo que estamos haciendo funcionan. Somos un equipo también y ese trabajo se ve reflejado en la diana”, agregó el también presidente de la Federación de Tiro con Arco de Puerto Rico.

Un sueño cumplido

Desde que comenzaron a competir, como pareja soñaban con coincidir en lo más alto del podio de una competencia del ciclo olímpico.

De hecho, ambos aseguraron su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

En San Salvador 2023, Pizarro ganó el oro individual, mientras López obtuvo el bronce y el oro en la prueba mixta.

En Santo Domingo 2026, además de su oro individual, la colombiana también sumó el oro en equipo mixto y el bronce por equipo femenino.

“Me siento muy emocionada porque no era fácil… Sabía lo que tenía que hacer para llegar a ese oro. Andrea Becerra es una excelente competidora que admiro muchísimo. Por el lado de Jean, sentía que él tenía más presión por repetir el título. Yo ya había sido campeona centroamericana en dos ocasiones y la última vez terminé con bronce, así que volver ahí se siente muy bien”, comentó López.

La arquera colombiana confesó que los esposos con ocho años de relación y dos de casados, habían hablado antes de las finales sobre mantener la confianza en el trabajo realizado durante los últimos meses.

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“Las últimas conversaciones fueron simplemente confiar en el trabajo. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Tanto él como yo conocemos todo lo que hemos trabajado para llegar hasta acá, todas las dificultades. Muy contentos de poder llegar con nuestro primer oro compartido a la casa. Espero que sea el primero de muchos”, dijo la número siete del ranking mundial.

Jean Pizarro vuelve a dar en el blanco: celebra su oro El arquero boricua revalidó el oro centroamericano en la modalidad de arco compuesto en Santo Domingo 2026.

“Nos hacemos más fuertes”

López también destacó el impacto positivo que ha tenido su relación en el rendimiento deportivo de ambos.

“Al inicio mucha gente decía que él me distraía y viceversa, pero creo que hemos demostrado todo lo contrario. Nos hacemos más fuertes y nos hacemos mejores. Entrenamos juntos la gran mayoría del tiempo y eso nos ha ayudado muchísimo porque somos arqueros de alto nivel y constantemente nos empujamos a mejorar”, sostuvo López.