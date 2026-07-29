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Puerto Rico acaparó el oro y la plata en la final del SUP Surf en Santo Domingo 2026

Mariecarmen Rivera conquistó el campeonato al vencer a su compatriota Nimsay García en la final

29 de julio de 2026 - 10:07 AM

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Mariecarmen Rivera (Ramon "Tonito" Zayas)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

Puerto Plata - La puertorriqueña Mariecarmen Rivera se proclamó campeona este miércoles del SUP Surf de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al imponerse en una final completamente boricua disputada en la playa Encuentro de Puerto Plata.

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Rivera conquistó la medalla de oro con puntuación de 8.40, mientras que su compatriota Nimsay García se quedó con la plata con 4.67.

Ambas surfistas aseguraron el histórico 1-2 para Puerto Rico luego de imponerse en sus respectivas semifinales el lunes.

Rivera derrotó a la venezolana Edimar Luque con puntuación de 6.80 a 4.07, mientras que García dominó a la anfitriona Leoni Perthold, de República Dominicana, por 11.60 a 4.60.

Con el resultado, Puerto Rico sumó su tercera y cuarta medalla en el surf de la justa regional. El martes, Max Torres Torres obtuvo el bronce en el SUP Surf, mientras que más temprano este miércoles Jazmine Dean logró la plata en la modalidad de tabla larga.

La final marcó una de las pocas ocasiones en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en que dos atletas puertorriqueñas se enfrentan por el oro.

De acuerdo al historiador deportivo Carlos Uriarte, la más reciente ocurrió en Barranquilla 2018, cuando las parejas de Adriana Díaz y Brian Afanador conquistaron el oro en el dobles mixtos de tenis de mesa tras derrotar a los también boricuas Daniel González y Melanie Díaz.

En competencias individuales, la última final completamente boricua se remonta a San Salvador 2002, cuando Kristina Brandi venció a Vilmarie Castellví para conquistar el oro en el torneo de sencillos del tenis.

Antes de ese duelo, la primera final para la isla en un deporte individual se produjo en Santiago 1986, donde Crissy González superó a Marildá Juliá para adjudicarse la presea dorada.

Tags
Santo Domingo 2026SurfJuegos Centroamericanos y del Caribe
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La carrera de la yabucoeña Yolymar de Jesús Pérez como periodista inició en los pasillos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, cuando laboró con el medio...
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