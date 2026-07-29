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Jazmine Dean consigue plata para Puerto Rico en el surfing tabla larga

La puertorriqueña fue superada en la final por la colombiana Margarita Conde

29 de julio de 2026 - 11:07 AM

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Jazmine Dean luego de la final de la modalida de tabla larga del surfing, en la que ganó la medalla de plata. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

Puerto Plata - La puertorriqueña Jazmine Dean obtuvo la medalla de plata este miércoles en la modalidad de tabla larga del surf de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de enfrentarse a la colombiana Margarita Conde en la final celebrada en la playa Encuentro.

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Conde superó a Dean con puntuación de 12.17 por 11.50.

La colombiana aseguró el oro gracias a una mejor ola de 7.67 puntos, mientras que la mejor ejecución de la boricua recibió 6.00. En la segunda mejor ola, Dean obtuvo 5.50 y Conde 4.50, pero la ventaja conseguida por la sudamericana en su recorrido de mayor puntuación fue suficiente para definir la competencia.

“Yo me siento superorgullosa por la experiencia. Trabajé mucho para este momento. Deseaba oro, pero plata está bien también”, expresó Dean a este medio luego de ganar la plata.

“La medalla de plata para mí es un momento para pensar en mis futuros eventos. Yo tuve una medalla de plata en un evento dos años antes y esta es una de muchas más”, agregó la surfista, quien le dedicó su presea a su esposo.

Con este resultado, Puerto Rico sumó su segunda medalla en el surfing de los Juegos, después de que el martes Max Torres ganara el bronce del SUP Surf al derrotar al colombiano Jefferson Tascon.

Jazmine aseguró su pase a la final el lunes al imponerse sobre la salvadoreña Sindy Portillo por 8.57 a 4.04 en las semifinales.

“Me sentí bien y fuerte. Yo puse mucho esfuerzo antes del evento... Esto es un nivel superalto. Hice lo mejor posible”, dijo Dean.

“Estoy orgullosa de hacer este momento con ustedes”, concluyó la atleta nacida en Florida, pero residente de Rincón.

Más tarde en la jornada de este miércoles Maricarmen Rivera conquistó la medalla de oro en una final boricua contra Nimsay García, que se llevó la de plata, para elevar el botín de Puerto Rico en el surfing a cuatro preseas.

Tags
Santo Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del CaribeSurf
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La carrera de la yabucoeña Yolymar de Jesús Pérez como periodista inició en los pasillos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, cuando laboró con el medio...
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