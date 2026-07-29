Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
29 de julio de 2026
84°Bruma
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Siempre amo a Puerto Rico”: Kristen Romano agranda su legado con un sexto oro centroamericano

La estelar nadadora estableció un récord de los Juegos en 200 metros combinados y una marca nacional en Santo Domingo 2026

29 de julio de 2026 - 8:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kristen Romano también logró el pase a los Panamericanos de Lima 2027 en la prueba de 200 metros combinados. (Federación Puertorriqueña de Natación)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Santo Domingo - La experiencia de Kristen Romano, la consolidación de Xavier Ruiz y la irrupción de la novata Lucianna Gutiérrez marcaron el martes un inicio soñado para Puerto Rico en la natación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Los tres nadadores conquistaron medallas de oro en la primera jornada de finales en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte y, de paso, reescribieron los libros de récords.

Romano, cuya familia es oriunda de San Sebastián, conquistó su octava medalla en Juegos Centroamericanos y del Caribe al imponerse en los 200 metros combinados individuales con tiempo de 2:12.16 minutos.

La actuación le permitió romper el récord de los Juegos, mejorar su propia marca nacional (2:12.86) y asegurar su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Me siento superfeliz. No tengo las palabras para esta medalla. Como siempre, esta medalla es para mi familia, para Puerto Rico. Siempre amo a Puerto Rico. Es el honor de mi vida representar mi herencia y a mi familia”, expresó Romano tras recibir la presea.

Jean Pizarro, de tiro con arco, festeja el oro.Jean Pizarro en acción durante su bicampeonato centroamericano.Puerto Rico Sub-20 mejoró a 2-0 en el baloncesto masculino.
1 / 15 | En imágenes: el día más productivo de Puerto Rico con cuatro oros y múltiples preseas. Jean Pizarro, de tiro con arco, festeja el oro. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media

La nadadora, que suma dos oro y un bronce en Barranquilla 2018, además de tres oro y un bronce en San Salvador 2023, destacó que el resultado confirma el trabajo realizado durante el último ciclo olímpico.

“Estoy superfeliz con mi mejor tiempo en cuatro años. Y marca nacional también”, dijo la veterana, quien afronta sus terceros Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La presencia de su familia hizo aún más especial la victoria. Su madre viajó desde Nueva York para verla competir, mientras otros familiares siguieron la prueba desde San Sebastián.

“Es bien especial tenerlos aquí apoyándome. Los demás están en Pepino mirando los resultados y animándome desde allá”, comentó.

Ruiz sube al podio

Ruiz, natural de Aguas Buenas, también convirtió la jornada en una histórica al dominar la final de los 100 metros pecho con 1:00.80 minutos. Además del oro, rebajó el récord nacional que él mismo poseía (1:00.95) y consiguió el boleto a Lima 2027.

El triunfo tuvo un significado especial para el puertorriqueño, quien en San Salvador 2023 no pudo subir al podio.

Realmente significa mucho, ya que en mis primeros Juegos Centroamericanos llegué octavo en este evento. Ganarlo tres años después es mucho orgullo y hacerlo el primer día, cuando todavía me quedan cinco días de competencia, es un muy buen índice para lo que viene”, afirmó.

Xavier Ruiz posa con su medalla de oro en la natación centroamericana.
Xavier Ruiz posa con su medalla de oro en la natación centroamericana. (Sara Del Valle Hernández)

Tiempo antes había terminado octavo en los 200 metros combinados individuales con 2:03.98, un esfuerzo que, reconoció, le pasó factura físicamente.

“Fueron apenas 12 o 15 minutos de descanso. Traté de seguir mi plan, no enfocarme en el rival y hacer lo que hago siempre, que es cerrar fuerte los últimos 25 metros”, explicó.

Ruiz también resaltó la motivación adicional que sintió al competir frente a familiares y amigos.

“Mi familia, mi psicólogo, unos amigos y mi padrino están aquí. Eso me motiva más a seguir dándole duro”, sostuvo.

La sorpresa llegó desde Nueva York

La tercera medalla de oro boricua tuvo como protagonista a una debutante de apenas 18 años.

Gutiérrez, nacida en Nueva York, pero hija de un mocano que jugó béisbol en la universidad, protagonizó una espectacular remontada para conquistar los 800 metros libres con tiempo de 8:56.90 minutos.

En los últimos 50 metros superó a la venezolana Mariana Cote (8:57.03) y, además, estableció un nuevo récord nacional, dejando atrás la marca de 8:59.31 fijada por Michelle Diago en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999.

La joven, que entrena en la Universidad de Indiana, confesó que siempre creyó que tenía opciones de ganar, aunque trató de mantener expectativas realistas.

“Sentía que podía ganar, pero también trataba de ser realista. Habría estado feliz con una plata o un bronce, pero obviamente mi objetivo era el oro”, dijo.

Gutiérrez explicó que identificó el momento decisivo cuando restaban 200 metros.

“En los 600 metros me dije que, si podía mantenerme ahí hasta los últimos 50, podía ganar, porque siento que cierro muy bien. Cuando viré en los 750 supe que podía hacerlo”, relató.

La nadadora también dedicó el triunfo a quienes la han acompañado en su desarrollo deportivo.

“Entreno muy fuerte con mis amigos. Ellos me empujan a ser mejor cada día. También mis entrenadores, mi familia y todo el equipo de Puerto Rico han sido fundamentales”, expresó.

Tags
Santo Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del CaribeNatación
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 29 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: