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La golfista “Marife” Torres repite en el podio de los Juegos con una presea de plata

La puertorriqueña revalidó el subcampeonato conquistado en San Salvador 2023

28 de julio de 2026 - 3:13 PM

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Marife Torres también logró una medalla de plata en los pasados Juegos de San Salvador 2023. (david.villafane@gfrmedia.com)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Santo Domingo - La golfista puertorriqueña María Fernanda “Marife” Torres revalidó este martes la medalla de plata del torneo femenino de golf de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al firmar tarjeta de 288 golpes durante los cuatro días de competencia en el Corales Golf Club, en Punta Cana.

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La colombiana María Bohórquez se adjudicó la medalla de oro con 284 golpes, mientras que Torres volvió a subir al segundo escalón del podio, tal como lo hizo en la edición de San Salvador 2023.

El bronce fue para la venezolana Vanessa A. Gilly Lora con tarjeta de 294 golpes.

Torres llegó a la ronda final ubicada en la segunda posición de la clasificación, a dos golpes de Bohórquez, luego de haber liderado el torneo durante las primeras dos jornadas.

La puertorriqueña abrió el campeonato con una sólida tarjeta de 70 golpes (-2) y se mantuvo al frente tras la segunda ronda. Sin embargo, la colombiana tomó el liderato al firmar una destacada tercera vuelta y llegó a la jornada decisiva con una ventaja de dos golpes sobre la boricua.

Por su parte, el también puertorriqueño Jerónimo José Esteve completó su participación en el torneo masculino empatado en la octava posición con 294 golpes.

Puerto Rico conquistó este sábado su primera medalla de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar el sábado a Colombia, 16-12, en la final del torneo masculino de polo acuático.La victoria en la final fue 16-12. Jorge Torres muestra su medalla de oro.
1 / 11 | Puerto Rico celebra su primer oro en Santo Domingo. Puerto Rico conquistó este sábado su primera medalla de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar el sábado a Colombia, 16-12, en la final del torneo masculino de polo acuático. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media
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María Fernanda “Marife” TorresGolfSanto Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del Caribe
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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