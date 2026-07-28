Yannik Álvarez rompe una espera de 36 años en el tenis individual masculino

El tenista puertorriqueño Yannik Álvarez conquistó este martes la medalla de bronce en el torneo individual masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al remontar para vencer 3-6, 6-1 y 6-3 al colombiano Alejandro Arcila en las canchas del Parque Mirador del Este.

La presea representa la primera medalla centroamericana en la carrera del joven de 17 años y la primera para Puerto Rico en el tenis individual masculino desde los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Ciudad de México 1990, cuando Miguel Nido también obtuvo el bronce, según el historiador deportivo Carlos Uriarte.

Además, el tenis puertorriqueño volvió al medallero por primera vez desde Barranquilla 2018.

Álvarez, sexto sembrado del torneo, protagonizó una notable remontada en el tercer y decisivo set. Tras quedar abajo 3-0, conversó con su entrenador, Juan Carlos “Juanqui” Fernández, ajustó su estrategia y ganó los siguientes seis juegos de forma consecutiva para asegurar la victoria.

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“Puse mi vida por esta medalla. Salí enfocado a luchar por eso”, expresó Álvarez al finalizar el encuentro.

“Mi coach está para mí siempre. Siempre me celebra”, agregó.

El boricua llegó al partido por el bronce con dudas sobre su condición física luego de sufrir calambres en ambas piernas durante la semifinal individual del lunes, un intenso encuentro de cuatro horas y tres minutos en el que cayó ante el colombiano Juan Gómez. Las molestias fueron tan severas que le impidieron disputar ese mismo día la semifinal del torneo de dobles masculino.

“Me levanté bien. Tenía incertidumbre de cómo me iba a despertar hoy, pero me recuperé y estaba listo. Todo el staff de Puerto Rico me ayudó”, comentó el tenista.