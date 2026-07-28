Puerto Rico se coloca en posición de pelear varias medallas en la natación

Santo Domingo - La campeona defensora Kristen Romano dio el primer paso en busca de revalidar su título de los 200 metros combinado individual al clasificar este martes a la final A con el segundo mejor tiempo de las eliminatorias del torneo de natación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Romano detuvo el cronómetro en 2:18.28, solo por detrás de la mexicana Ana Chávez, quien encabezó la clasificación con 2:17.12. La boricua conquistó la medalla de oro en esta prueba en San Salvador 2023 y aún posee el récord de los Juegos con 2:13.74, marca establecida hace tres años.

La final está programada para las 6:20 p.m. del martes.

Puerto Rico también contará con representación en la final A de los 50 metros libre masculino, luego de que Louis Ortiz y Alexander Santiago avanzaran entre los 10 mejores tiempos de las eliminatorias.

Ortiz registró 22.82 segundos, el séptimo mejor tiempo, mientras que Santiago ocupó la décima posición con 23.11.

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Para esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se implementó un nuevo formato de competencia que clasifica a los 10 mejores tiempos tanto a la final A como a la final B, en lugar del sistema tradicional de ocho finalistas. La final de esta prueba se disputará a las 6:04 p.m.

Otro de los favoritos boricuas, Xavier Ruiz, dominó las eliminatorias de los 100 metros pecho masculino al registrar el mejor tiempo entre las dos mangas con 1:01.92.

El campeón de los Juegos Panamericanos Juveniles de Asunción 2025 también aseguró su boleto a la final de los 200 metros combinado individual, al clasificar con el segundo mejor registro (2:02.38). En esa misma prueba, Andrés Brooks avanzó con el octavo mejor tiempo (2:04.32).

La final de los 100 metros pecho está pautada para las 6:14 p.m., mientras que la de los 200 metros combinado comenzará a las 6:26 p.m.

En las pruebas de fondo, que se disputan directamente por tiempo, Luciana Gutiérrez competirá en la final de los 800 metros libre femenino con la sexta mejor marca de inscripción (9:11.97). La prueba comenzará a las 6:47 p.m.