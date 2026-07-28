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Puerto Rico se coloca en posición de pelear varias medallas en la natación

Seis representantes aseguraron su presencia en las pruebas decisivas de este martes en Santo Domingo 2026

28 de julio de 2026 - 2:45 PM

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Kristen Romano avanzó a la final A de los 200 metros combinado individual con el segundo mejor tiempo de las eliminatorias y buscará revalidar el oro conquistado en San Salvador 2023. (Ramon "Tonito" Zayas)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Santo Domingo - La campeona defensora Kristen Romano dio el primer paso en busca de revalidar su título de los 200 metros combinado individual al clasificar este martes a la final A con el segundo mejor tiempo de las eliminatorias del torneo de natación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Romano detuvo el cronómetro en 2:18.28, solo por detrás de la mexicana Ana Chávez, quien encabezó la clasificación con 2:17.12. La boricua conquistó la medalla de oro en esta prueba en San Salvador 2023 y aún posee el récord de los Juegos con 2:13.74, marca establecida hace tres años.

La final está programada para las 6:20 p.m. del martes.

Puerto Rico también contará con representación en la final A de los 50 metros libre masculino, luego de que Louis Ortiz y Alexander Santiago avanzaran entre los 10 mejores tiempos de las eliminatorias.

Ortiz registró 22.82 segundos, el séptimo mejor tiempo, mientras que Santiago ocupó la décima posición con 23.11.

Para esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se implementó un nuevo formato de competencia que clasifica a los 10 mejores tiempos tanto a la final A como a la final B, en lugar del sistema tradicional de ocho finalistas. La final de esta prueba se disputará a las 6:04 p.m.

Otro de los favoritos boricuas, Xavier Ruiz, dominó las eliminatorias de los 100 metros pecho masculino al registrar el mejor tiempo entre las dos mangas con 1:01.92.

El campeón de los Juegos Panamericanos Juveniles de Asunción 2025 también aseguró su boleto a la final de los 200 metros combinado individual, al clasificar con el segundo mejor registro (2:02.38). En esa misma prueba, Andrés Brooks avanzó con el octavo mejor tiempo (2:04.32).

La final de los 100 metros pecho está pautada para las 6:14 p.m., mientras que la de los 200 metros combinado comenzará a las 6:26 p.m.

En las pruebas de fondo, que se disputan directamente por tiempo, Luciana Gutiérrez competirá en la final de los 800 metros libre femenino con la sexta mejor marca de inscripción (9:11.97). La prueba comenzará a las 6:47 p.m.

Por su parte, Jamarr Bruno buscará el podio en los 1,500 metros libre masculino, donde llega con el tercer mejor registro entre los ocho finalistas (15:50.54). Esa final está programada para las 7:13 p.m.

Tags
Santo Domingo 2026NataciónJuegos Centroamericanos y del Caribe
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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