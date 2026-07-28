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René “Chulo” Santiago no defenderá sus cinturones en Japón debido a una lesión

El campeón boricua sufrió una lesión en el codo izquierdo durante sus entrenamientos con miras a la defensa de sus títulos en septiembre

28 de julio de 2026 - 2:47 PM

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René "Chulo" Santiago se lesionó entrenando para su próxima defensa. (Facebook / René "El Chulo" Santiago)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El boricua René “Chulo” Santiago quedó incapacitado por lesión para defender en septiembre, en Japón, sus campeonatos mosca (112 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), confirmó este martes el organismo y su promotor.

Santiago tenía programada una defensa ante el invicto japonés Daiya Kira (4-0) el próximo 2 de septiembre.

Sin embargo, diversos reportes apuntan a que Kira ahora disputará ese mismo día el título minimosca (108 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente al campeón venezolano Carlos Cañizales.

La página especializada BoxRec ya incluye ese combate en su calendario.

Santiago (16-4), campeón de la OMB y la AMB en las 112 libras, buscaba en Japón su cuarta victoria consecutiva en ese país.

La OMB notificó la cancelación mediante una carta firmada por su ejecutivo, Luis Batista Salas, en la que se indica que el púgil no está apto para combatir debido a una lesión. El Nuevo Día obtuvo copia del documento.

Este diario también se comunicó con el promotor de Santiago, Félix “Tutico” Zabala, presidente de All Star Boxing, quien confirmó la suspensión de la defensa y ofreció detalles sobre la condición del campeón.

No puede pelear el 2 de septiembre por una lesión en el codo”, dijo Zabala.

Según explicó el promotor, Santiago sufrió una rotura parcial de un tendón en el codo izquierdo.

“Se le realizó una evaluación artroscópica y fue sometido a un MRI realizado por el doctor Luis A. Ríos Reboyras. Además presenta inflamación y dolor óseo”, dijo Zabala.

El promotor añadió que la AMB aún no se ha expresado oficialmente sobre la situación del campeón ni sobre el estatus de la defensa que estaba programada para esa fecha.

Al igual que ocurrió con otro campeón de All Star Boxing, el retirado Wilfredo “Wi” Vázquez, Santiago ha convertido a Japón en una segunda casa para su carrera. Vázquez peleó en cuatro ocasiones en ese país y también en Corea del Sur e Indonesia.

Por su parte, Santiago defendió su título en dos ocasiones en Japón durante 2025 y regresó este año para realizar su más reciente presentación, en abril.

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BoxeoMundialJapónOMBLesiones
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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