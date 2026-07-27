Tres golpes al podio: el taekwondo boricua vuelve a brillar

El puertorriqueño Adrián Benítez conquistó este lunes la medalla de plata en la categoría de -74 kilogramos del torneo de taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de caer por marcador de 2-0 ante el dominicano y olímpico Bernardo Pie.

Pie, campeón en San Salvador 2023 (-68 kg) y Barranquilla 2018 (-63 kg), impuso desde el inicio su fortaleza física y experiencia sobre el tatami. El dominicano controló ambos asaltos y derribó en varias ocasiones al boricua producto de la presión constante durante el combate.

El segundo episodio fue particularmente difícil para Benítez, de 25 años, al concluir con marcador de 26-2 a favor del local. El puertorriqueño recibió múltiples impactos, incluida una espectacular patada de giro que amplió aún más la ventaja de Pie.

A pesar del revés, la actuación representa un avance para Benítez, quien había conquistado la medalla de bronce en los -68 kilogramos durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

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“Se siente muy bien. Ha sido un proceso bien complicado, de altas y bajas, pero me siento contento. Estoy agradecido con Dios y con mi familia por todo lo que hemos podido atravesar estos últimos meses”, expresó Benítez tras el combate.

El boricua reconoció la calidad del dominicano, de 31 años, y destacó el aprendizaje que obtiene de la experiencia.

“Ha sido un combate tedioso, pero fue de mucho disfrute a pesar de la presión. Fue un momento de mucho aprendizaje”, aseguró.

Soto y Delgado aportan bronces

La jornada también dejó otras dos medallas para Puerto Rico, luego de que Isuangelis Soto y Andrea Delgado conquistaran preseas de bronce en sus respectivas categorías.

Soto obtuvo el tercer lugar en los -62 kilogramos al derrotar por 2-0 a la salvadoreña Alisson Montano. La boricua había caído en semifinales por 2-0 ante la mexicana Karla Rodríguez.

La puertorriqueña Isuangelis Soto, a la derecha, posa con su medalla de bronce en el taekwondo. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

“Sumamente emocionada. La euforia que te da ver que todo el trabajo y lo que sudaste da resultado es algo extremadamente satisfactorio”, expresó Soto, quien participa en sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Por su parte, Delgado se adjudicó el bronce en los -57 kilogramos. En los cuartos de final superó por 2-0 a la panameña Brenda Brooks y posteriormente cayó por el mismo marcador ante la cubana Támara Robles en semifinales. La boricua aseguró la presea sin necesidad de disputar el combate por el tercer lugar.

Luis de Jesús queda fuera del podio

En la categoría de -68 kilogramos, el puertorriqueño Luis de Jesús no pudo alcanzar la medalla de bronce al perder por 2-0 ante el dominicano Ian Romero.