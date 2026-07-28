Las duplas boricuas siguen invictas en el voleibol playero
Las parejas nacionales mejoraron su marca a 2-0 y quedaron bien encaminadas hacia los cuartos de final
28 de julio de 2026 - 8:02 PM
28 de julio de 2026 - 8:02 PM
Los dos equipos de voleibol playero de Puerto Rico salieron victoriosos este lunes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La dupla masculina, además, ya conoce que tendrá asegurado su tercer triunfo de la fase de grupos luego de que su partido del martes ante Martinica fuera confiscado a su favor por una lesión del equipo caribeño.
Ambas parejas puertorriqueñas marchan invictas con marca de 2-0 en la ronda preliminar.
La dupla masculina, compuesta por Daniel Rivera y William Figueroa, recibió la notificación de que su encuentro ante Martinica no se disputará, por lo que mejorará automáticamente su récord a 3-0.
Men’s Beach Volleyball 🏝️ Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026— NorcecaInfo (@Norceca_Info) July 25, 2026
Pool C
Rivera/Rivera PUR vs Galvez/Reyes HON 2-0 (21-10, 21-4)
Pool D
Rafa/Gabo ESA vs Lugo/Sharpe ANT 2-0 (21-8, 21-10)#norceca pic.twitter.com/63PnIKLYLl
Los boricuas cerrarán la fase de grupos el miércoles frente a Nicaragua, que al lunes presentaba marca de 2-0 y tenía programado un partido el martes ante St. Kitts. Ese duelo definirá el primer lugar del Grupo C.
El torneo de voleibol playero cuenta con una ronda inicial de cinco grupos de cinco equipos cada uno. Los dos mejores conjuntos de cada grupo avanzan a los cuartos de final.
Mientras, la dupla femenina, integrada por la medallista de oro de San Salvador 2023 Allanis Navas y María González, también mantuvo su invicto al derrotar este lunes a St. Kitts por parciales de 21-4 y 21-2.
Navas-González, con marca de 2-0, se medirán el martes a Cuba, otro equipo invicto en el Grupo, en un duelo que podría definir el liderato de la llave.
🏐🌊 Beach Volleyball takes over the Malecón Deportivo!— NorcecaInfo (@Norceca_Info) July 26, 2026
The region’s top beach volleyball pairs are battling for gold at the 25th Central American and Caribbean Games Santo Domingo 2026
📍 Malecón Deportivo, Santo Domingo 🇩🇴
📆 July 25–31#norceca #santodomingo2026 pic.twitter.com/HndEvQIHOu
Por su parte, Rivera y Figueroa superaron este lunes a St. Kitts con marcadores de 21-7 y 21-10 para mejorar a 2-0 en el torneo.
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