Las duplas boricuas siguen invictas en el voleibol playero

Los dos equipos de voleibol playero de Puerto Rico salieron victoriosos este lunes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La dupla masculina, además, ya conoce que tendrá asegurado su tercer triunfo de la fase de grupos luego de que su partido del martes ante Martinica fuera confiscado a su favor por una lesión del equipo caribeño.

Ambas parejas puertorriqueñas marchan invictas con marca de 2-0 en la ronda preliminar.

La dupla masculina, compuesta por Daniel Rivera y William Figueroa, recibió la notificación de que su encuentro ante Martinica no se disputará, por lo que mejorará automáticamente su récord a 3-0.

Los boricuas cerrarán la fase de grupos el miércoles frente a Nicaragua, que al lunes presentaba marca de 2-0 y tenía programado un partido el martes ante St. Kitts. Ese duelo definirá el primer lugar del Grupo C.

El torneo de voleibol playero cuenta con una ronda inicial de cinco grupos de cinco equipos cada uno. Los dos mejores conjuntos de cada grupo avanzan a los cuartos de final.

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Mientras, la dupla femenina, integrada por la medallista de oro de San Salvador 2023 Allanis Navas y María González, también mantuvo su invicto al derrotar este lunes a St. Kitts por parciales de 21-4 y 21-2.

Navas-González, con marca de 2-0, se medirán el martes a Cuba, otro equipo invicto en el Grupo, en un duelo que podría definir el liderato de la llave.