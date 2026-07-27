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¡Se dio! Final boricua en el surfing de Santo Domingo 2026

Mariecarmen Rivera y Nimsay García se enfrentarán por el oro en la modalidad SUP del surfing

27 de julio de 2026 - 7:00 PM

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Mariecarmen Rivera (foto) disputará este miércoles la final de Stand Up Paddle del surfing ante su compatriota Nimsay García en playa Encuentro, Puerto Plata. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las puertorriqueñas Mariecarmen Rivera y Nimsay García disputarán el miércoles la medalla de oro en la modalidad SUP del surfing de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de ganar este lunes sus respectivas semifinales.

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El surfing boricua también tendrá otra oportunidad de alcanzar el título cuando Jasmine Dean compita por la presea dorada en la modalidad de tabla larga.

Rivera, García y Dean tienen aseguradas al menos tres medallas de plata para la delegación puertorriqueña, mientras que Emilia Huminski y Max Torres buscarán el martes subir al podio con medallas de bronce en las modalidades de tabla larga y SUP, respectivamente.

Los resultados del lunes no produjeron clasificaciones a finales por medallas para Puerto Rico en la principal modalidad de tabla corta, tanto en la rama femenina como masculina.

El torneo de surfing de Santo Domingo 2026 se celebra en la playa Encuentro, en la provincia de Puerto Plata.

Rivera y García avanzaron a la final del SUP al imponerse en sus respectivas terceras rondas, equivalentes a las semifinales.

Rivera derrotó a la venezolana Edimar Luque con puntuación de 6.80 a 4.07, mientras que García dominó a la dominicana Leoni Peralta por 11.60 a 4.60.

Rivera cuenta con una medalla de bronce en el SUP de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Por su parte, García ha tenido una actuación destacada en Santo Domingo 2026 al registrar las tres mejores olas del torneo SUP, incluyendo una puntuación individual de 7.17 otorgada por los jueces durante una de sus ejecuciones en semifinales.

En la modalidad de tabla larga, Dean aseguró su pase a la final luego de vencer a la salvadoreña Sindy Portillo con puntuación acumulada de 8.57 a 4.04.

En la disputa por el oro, la boricua enfrentará a la colombiana Margarita Conde, quien superó a la puertorriqueña Emilia Huminski con marcador de 13.83 a 6.50.

La modalidad de tabla larga ya le garantiza una medalla de plata a Dean y todavía podría aportar un bronce con Huminski.

El surfing puertorriqueño podría cerrar Santo Domingo 2026 con hasta cinco medallas, superando la cosecha de San Salvador 2023, donde la delegación obtuvo dos preseas, aunque ambas fueron de oro.

El resultado sería aún más significativo al considerar que en Santo Domingo 2026 hay menos modalidades de surfing en el calendario en comparación con la pasada edición centroamericana.

Tags
SurfJuegos Centroamericanos y del CaribeSanto Domingo 2026
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