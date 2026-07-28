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Vuelven dos piezas clave: Kike Hernández y Edwin “Sugar” Díaz regresan a los Dodgers

Tras superar sus respectivas lesiones, los puertorriqueños están listos para reincorporarse al líder de las Grandes Ligas

28 de julio de 2026 - 12:59 PM

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El boricua Enrique "Kike" Hernández bateaba para .333 en 24 turnos al bate en Triple A, con un cuadrangular incluido. (Jessie Alcheh)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Si todo marcha según lo previsto, los Dodgers de Los Ángeles activarán este martes al utility puertorriqueño Enrique “Kike” Hernández y el miércoles al relevista Edwin “Sugar” Díaz.

Hernández apenas ha disputado dos partidos esta temporada, ambos a finales de mayo. Díaz, por su parte, ha estado fuera de acción desde mediados de abril.

Ambos completaron la pasada semana sus asignaciones de rehabilitación con la filial Triple A de Oklahoma City, donde jugaron juntos antes de reincorporarse a un equipo de los Dodgers que ha logrado mantenerse con el mejor récord de las Grandes Ligas pese a las múltiples lesiones en su plantilla.

El sábado, Hernández bateó de 3-1 con dos carreras impulsadas, mientras que Díaz trabajó como relevista intermedio y lanzó dos tercios de entrada. Permitió dos imparables, una carrera y ponchó a dos bateadores.

Hernández no comenzó la temporada de 2026 mientras se recuperaba de una cirugía en el codo izquierdo a la que se sometió durante el receso entre campañas. Debutó a finales de mayo, pero tras disputar apenas dos encuentros volvió a la lista de lesionados debido a un desgarro severo en el oblicuo.

El versátil pelotero cumplirá 35 años en agosto y disputa su decimotercera temporada en las Mayores.

Además, ha sido parte de los últimos tres campeonatos de los Dodgers, incluidos los conquistados en 2024 y 2025.

Ahora irá en busca de su sexta aparición en una Serie Mundial, todas con Los Ángeles. Además de los tres títulos que ha ganado con la franquicia, Hernández también formó parte de los equipos que disputaron las Series Mundiales de 2017, perdida ante los Astros de Houston —cuando Alex Cora era coach de banca de Houston—, y de 2018, cuando los Dodgers cayeron ante los Red Sox de Boston, dirigidos precisamente por Cora.

Díaz, mientras tanto, atraviesa su primera temporada con los Dodgers y todavía no ha podido demostrar todo su potencial. Tras representar a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, comenzó la campaña de 2026, pero en siete apariciones registró una efectividad de 10.50 al permitir siete carreras limpias en seis entradas, con 10 ponches. Aun así, consiguió cuatro salvamentos para elevar a 257 el total de su carrera.

Los Dodgers lo colocaron en la lista de lesionados el 19 de abril y posteriormente se sometió a una cirugía en el codo derecho para remover fragmentos sueltos de hueso y cartílago que estaban afectando su velocidad y rendimiento.

Díaz disputa su décima temporada en las Mayores y esta es la segunda cirugía de su carrera. La primera fue en 2023, luego de fracturarse la rótula de la rodilla izquierda, una lesión que lo obligó a perderse toda esa temporada.

Durante su rehabilitación en Triple A, el taponero naguabeño ha realizado tres apariciones, en las que ha lanzado 1.2 entradas. Ha ponchado a cuatro bateadores y ha permitido dos carreras.

Según reportes desde Oklahoma City, Díaz ha vuelto a alcanzar las 98 millas por hora con su recta. De acuerdo con los Dodgers, la lesión en el codo no solo había provocado una disminución en la velocidad de sus lanzamientos, sino también fatiga y molestias en esa zona.

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Edwin 'Sugar' DíazKike HernándezDodgers de Los ÁngelesLesionesBoricuas en Grandes Ligas
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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