Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
28 de julio de 2026
89°Lluvias aisladas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

Ponce le devolvió a Tjader Fernández el cariño que necesitaba: “He sido otro Tjader”

Un cambio de los Indios a los Leones rescató su temporada en el BSN y ahora batalla por el pase a la final del torneo

28 de julio de 2026 - 12:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tjader Fernández, de los Leones, está activo en la final de la Conferencia B ante los Santeros de Aguada. (BSN)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Ha sido un año difícil para Tjader Fernández. Pero también podría decirse que ha sido el mejor de su vida.

RELACIONADAS

En el plano profesional, su cambio de los Atléticos de San Germán a los Indios de Mayagüez no produjo los resultados esperados y terminó siendo traspasado a mitad de temporada a los Leones de Ponce.

En lo personal, sin embargo, vivió el momento más importante de su vida al convertirse en padre por primera vez con el nacimiento de su hijo, Darío Gael.

Tuve un hijo, que es un cambio bastante grande”, dijo el experimentado base de los Leones a El Nuevo Día.

“Luego vino el cambio de Mayagüez, que no lo esperé, para llegar a Ponce. Sumamente contento desde que llegué aquí. El grupo me acogió y me dio el cariño que me hacía falta en ese momento. Desde ahí, he sido otro Tjader”, agregó.

Fernández llegó a los 14 veces campeones del Baloncesto Superior Nacional (BSN) mediante un canje por Jared Ruiz. A los Indios había arribado previamente en un cambio desde los Atléticos de San Germán por Georgie Pacheco.

Con los Indios promedió 11.8 puntos por partido y lanzó para un 42.2 por ciento desde la línea de tres en 11 encuentros antes de ser enviado a la Perla del Sur.

Mientras Mayagüez quedó eliminado en la fase regular, Fernández ahora se encuentra en la pelea por el campeonato de la Conferencia B ante los Santeros de Aguada. La serie está nivelada 1-1 y continuará el miércoles en Aguada.

En Ponce, bajo la dirección de Carlos Rivera, el veterano armador se ha convertido en una pieza importante como tirador de larga distancia para complementar a Jezreel de Jesús y al refuerzo Jalen Crutcher.

“He estado en muy buenas franquicias. En San Germán me trataron muy bien. Aquí en Ponce el trato es NBA. Siempre están pendiente. Es una tremenda organización”, resaltó Fernández, de 32 años.

Fernández también respondió cuando más lo necesitaban en la semifinal de la Conferencia B precisamente ante los Atléticos, franquicia con la que militó durante seis temporadas y con la que conquistó un subcampeonato en 2022.

En la serie de cinco partidos promedió 11.8 puntos y encestó el 45 por ciento de sus intentos de tres, ayudando a los Leones a eliminar a su antiguo equipo y avanzar a la final de la Conferencia B por segundo año consecutivo.

Hubo emociones encontradas. Fueron seis años con ese franquicia. Pero estamos compitiendo”, señaló.

Tags
Leones de PonceBSN
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 28 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: