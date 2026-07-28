Ponce le devolvió a Tjader Fernández el cariño que necesitaba: “He sido otro Tjader”

Ha sido un año difícil para Tjader Fernández. Pero también podría decirse que ha sido el mejor de su vida.

En el plano profesional, su cambio de los Atléticos de San Germán a los Indios de Mayagüez no produjo los resultados esperados y terminó siendo traspasado a mitad de temporada a los Leones de Ponce.

En lo personal, sin embargo, vivió el momento más importante de su vida al convertirse en padre por primera vez con el nacimiento de su hijo, Darío Gael.

“Tuve un hijo, que es un cambio bastante grande”, dijo el experimentado base de los Leones a El Nuevo Día.

“Luego vino el cambio de Mayagüez, que no lo esperé, para llegar a Ponce. Sumamente contento desde que llegué aquí. El grupo me acogió y me dio el cariño que me hacía falta en ese momento. Desde ahí, he sido otro Tjader”, agregó.

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Fernández llegó a los 14 veces campeones del Baloncesto Superior Nacional (BSN) mediante un canje por Jared Ruiz. A los Indios había arribado previamente en un cambio desde los Atléticos de San Germán por Georgie Pacheco.

Con los Indios promedió 11.8 puntos por partido y lanzó para un 42.2 por ciento desde la línea de tres en 11 encuentros antes de ser enviado a la Perla del Sur.

Mientras Mayagüez quedó eliminado en la fase regular, Fernández ahora se encuentra en la pelea por el campeonato de la Conferencia B ante los Santeros de Aguada. La serie está nivelada 1-1 y continuará el miércoles en Aguada.

En Ponce, bajo la dirección de Carlos Rivera, el veterano armador se ha convertido en una pieza importante como tirador de larga distancia para complementar a Jezreel de Jesús y al refuerzo Jalen Crutcher.

“He estado en muy buenas franquicias. En San Germán me trataron muy bien. Aquí en Ponce el trato es NBA. Siempre están pendiente. Es una tremenda organización”, resaltó Fernández, de 32 años.

Fernández también respondió cuando más lo necesitaban en la semifinal de la Conferencia B precisamente ante los Atléticos, franquicia con la que militó durante seis temporadas y con la que conquistó un subcampeonato en 2022.

En la serie de cinco partidos promedió 11.8 puntos y encestó el 45 por ciento de sus intentos de tres, ayudando a los Leones a eliminar a su antiguo equipo y avanzar a la final de la Conferencia B por segundo año consecutivo.