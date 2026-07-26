Iván Gandía quema la malla y Aguada apabulla a Ponce en el inicio de la final de la Conferencia B
El armador anotó ocho triples para los Santeros doblegar a los Leones en el duelo inicial
26 de julio de 2026 - 10:57 PM
26 de julio de 2026 - 10:57 PM
Iván Gandía encestó ocho triples para 24 puntos y los Santeros de Aguada doblegaron el sábado, 93-70, a los Leones de Ponce en el inicio de la final de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN).
En el arranque de la revancha de la final de 2019 en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, los Santeros tomaron ventaja, 1-0, en la serie contra los subcampeones.
El segundo juego será el lunes en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.
AGUADA toma ventaja con victoria en el primero de la Final de Conferencia ante Ponce 🔥 pic.twitter.com/V0rpcch9rB— Baloncesto Superior Nacional 🏀🇵🇷 (@bsnpr) July 26, 2026
El veterano escolta John Holland terminó con 18 unidades; Joel Soriano atinó 16 puntos; y Rigoberto Mendoza añadió un doble-doble de 13 tantos y 11 rebotes.
Por los Leones, con 17 errores en la derrota, Jalen Crutcher fue el mejor con 12 puntos. Thomas Robinson encestó 11 y Brady Manek coló 10. Jezreel de Jesús se vio limitado a cinco tantos.
Ponce tuvo de vuelta al delantero Jordan Murphy, quien no jugó la semifinal de conferencia contra San Germán por lesión. Tuvo siete puntos y cuatro rebotes en 13:3 minutos.
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