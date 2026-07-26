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Iván Gandía quema la malla y Aguada apabulla a Ponce en el inicio de la final de la Conferencia B

El armador anotó ocho triples para los Santeros doblegar a los Leones en el duelo inicial

26 de julio de 2026 - 10:57 PM

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Brady Manek, de los Leones, intenta anotar contra Joel Soriano, de los Santeros, en el primer juego de la final de la Conferencia B del BSN. (Jorge Correa)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Iván Gandía encestó ocho triples para 24 puntos y los Santeros de Aguada doblegaron el sábado, 93-70, a los Leones de Ponce en el inicio de la final de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

RELACIONADAS

En el arranque de la revancha de la final de 2019 en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, los Santeros tomaron ventaja, 1-0, en la serie contra los subcampeones.

El segundo juego será el lunes en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

El veterano escolta John Holland terminó con 18 unidades; Joel Soriano atinó 16 puntos; y Rigoberto Mendoza añadió un doble-doble de 13 tantos y 11 rebotes.

Por los Leones, con 17 errores en la derrota, Jalen Crutcher fue el mejor con 12 puntos. Thomas Robinson encestó 11 y Brady Manek coló 10. Jezreel de Jesús se vio limitado a cinco tantos.

Ponce tuvo de vuelta al delantero Jordan Murphy, quien no jugó la semifinal de conferencia contra San Germán por lesión. Tuvo siete puntos y cuatro rebotes en 13:3 minutos.

Tags
Santeros de AguadaBSNLeones de Ponce
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