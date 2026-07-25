Revancha del campeonato de 2019: Ponce y Aguada a un nuevo capítulo en la final de conferencia

Carlos Rivera carga con una espina desde 2019.

Como armador titular de los Leones de Ponce, estuvo a las puertas de conquistar el campeonato del Baloncesto Superior Nacional (BSN), pero los Santeros de Aguada, frustraron ese sueño al conquistar el primer título de su historia.

Siete años después, Rivera, ahora dirigente del quinteto ponceño, tendrá la oportunidad de buscar revancha frente al mismo rival.

Los Leones y los Santeros abrirán este sábado la final de la Conferencia B en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado en una revancha de la serie de campeonato el año previo a la pandemia de Covid-19.

“Fue una experiencia como jugador que no me ha dejado dormir”, confesó Rivera sobre el reencuentro con los Santeros por el pase a la gran final.

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“Ahora, nos volvemos a ver. Es algo bonito. Aguada es un equipo que se merece estar en la semifinal (final de conferencia) porque durante toda la temporada jugaron baloncesto de calidad. En nuestro caso, fuimos de menos a más. Caemos en los playoffs jugando a un alto nivel. Creo que será una serie bien reñida”, continuó Rivera.

Carlos Rivera (derecha), como jugador de Ponce en la final de 2019 contra los Santeros.

Los Santeros, que el año pasado quedaron fuera de la postemporada, regresaron bajo la dirección de Rafael “Pachy” Cruz para finalizar terceros en la Conferencia B con marca de 17-17.

En semifinales eliminaron en seis partidos a los Capitanes de Arecibo, favoritos de la sección.

Ponce, por su parte, cerró la fase regular con un impulso que le permitió clasificar como cuarto sembrado (15-19). Luego sorprendió a los líderes Atléticos de San Germán al despacharlos en cinco encuentros.

La serie también servirá como continuación de la rivalidad que ambos equipos protagonizaron en la temporada regular, en la que los Leones dominaron 4-2.

“Aguada tiene una combinación de nativos y refuerzos que saben hacer su trabajo. Hacen las cosas pequeñas. Creo que los pareos son bastante similares, especialmente en el backcourt. Será una serie donde el margen de error tiene que ser pequeño", apuntó Rivera.

“Nosotros tenemos que ser Ponce en el lado ofensivo. El enfoque defensivo también porque ellos mueven el balón de la manera correcta. Tenemos que ser sólidos”, añadió Rivera.

En los playoffs, Jeezrel de Jesús lidera la ofensiva de los Leones, promediando 20 puntos. El base importado Jalen Crutcher tuvo un despertar en la serie contra San Germán, con media de 16.8 puntos y 6.6 asistencias. Tjader Fernández, además, da gran apoyo con su ofensivo a larga distancia.

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Jezreel De Jesús, de los Leones de Ponce, maneja el balón durante un juego contra los Santeros de Aguada. (Jorge Correa)

Iván Gandía y Rigoberto Mendoza, Jugador Más Valioso de la final 2019, están en el bando santero. Antonio Ralat, finalista a Progreso del Año, también ayudará en el perímetro.

Thomas Robinson, Brady Manek y Christian Negrón tienen a cargo la pintura ponceña y se verán con el dominicano Joel Soriano y Arnaldo Toro, miembro del Equipo Nacional.

“Nos conocemos. Rivales que tienen la historia de 2019. Es un rival bien difícil. Juegan con tres armadores. Tienen un interior bien físico. Tenemos las manos llenas”, declaró Cruz, mentor de los Santeros.

“¿Qué tenemos que hacer? Hacer lo que hemos hecho toda la temporada, el trabajo colectivo. En el lado defensivo tenemos que trabajar con intensidad. Estar en la misma página y movernos a la misma velocidad. Eso nos va a ayudar mucho en el lado ofensivo", indicó Cruz.

Además de Mendoza, Aguada cuenta con otros jugadores con experiencia campeonil, como John Holland, integrante del equipo campeón de 2019, y Jacob Wiley, quien conquistó el título con los Vaqueros de Bayamón en 2022.

“Nuestros refuerzos han hecho click de una manera espectacular. Creo que esa combinación nos ha ayudo muchísimo. Hemos ido de menos a más y ya los jugadores se siente en mayor ritmo. Es seguir esa consistencia. No es decir que es un jugador nos cargue. Es el trabajo colectivo”, recalcó Cruz.

Ponce sigue sin Murphy

Los Leones comenzarán la serie nuevamente sin el delantero Jordan Murphy, quien se perdió la semifinal contra San Germán por una dolencia en el costado.

Rivera espera que se pueda unir durante la final de conferencia.