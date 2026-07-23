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El BSN estrenará trofeos para los campeones de conferencia: “Es algo diferente”

La liga busca añadir un nuevo incentivo a la segunda temporada bajo el formato de secciones, que inicia este viernes con las finales

23 de julio de 2026 - 1:30 PM

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Nuevo trofeo que entregarán a los campeones de la Conferencia A y B. (jorge.figueroa@gfrmedia.com)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

En el segundo año del formato de conferencias, el Baloncesto Superior Nacional (BSN) presentó el jueves nuevos trofeos que serán entregados a los campeones de cada sección.

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Los platos bronceados fueron revelados por la liga durante una conferencia de prensa en la que se ofrecieron detalles sobre las series finales que inician este viernes.

“Es algo diferente. Tjader (Fernández) y yo lo estábamos mirando. Es algo bien bonito, especialmente cuando el arte tiene una historia. Esperamos tener uno cerca”, dijo Carlos Rivera, dirigente de los Leones de Ponce.

“Vi los detalles. Tiene las fechas, casitas de jibaritos y par de cositas de la isla. Creo que será un obsequio bien lindo para el que gane la serie. Es algo que el BSN ha mejorado año tras año”, agregó Fernández.

Este viernes, los Vaqueros de Bayamón, campeones defensores, recibirán a los Criollos de Caguas en el Coliseo Rubén Rodríguez en el inicio de la final de la Conferencia A.

En la Conferencia B, los finalistas son los Leones y los Santeros de Aguada. El primer duelo se celebrará el sábado en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.

“Es una motivación más para salir a ganar. Si no logras el campeonato del torneo, pues te llevas el de la conferencia”, comentó Rigoberto Mendoza, refuerzo de los Santeros y Jugador Más Valioso de la final de 2019.

El formato de conferencias comenzó en 2025, luego de que fuera aprobado por el presidente del BSN, Ricardo Dalmau, tras un tranque en la votación de la Junta de Directores.

En esa primera temporada del nuevo sistema, no se entregaron trofeos a los campeones de conferencia, Bayamón y Ponce.

“No es secreto que motivaciones como ese plato surgen y brindan a los equipos un deseo mayor, algo que no hace falta en este momento, pero nunca está de más”, comentó Wilhelmus Caanen, dirigente de los Criollos.

“No había visto algo así, pero creo que es la evolución de la liga para seguir buscando motivación y alegrar a los jugadores. Para mí, ser parte es una bendición. Es una liga que crecí viendo y ahora soy parte de ella”, añadió Rafael “Pachy” Cruz, técnico de los Santeros.

La apuesta del formato de conferencias tiene vigencia hasta 2027.

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Vaqueros de BayamónBSNCriollos de CaguasLeones de PonceSanteros de AguadaBaloncesto
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Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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