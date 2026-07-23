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Eduardo Rivera sufre revés y los Red Sox ven frenada racha de 15 victorias ante Baltimore

El abridor puertorriqueño solo retiró dos bateadores y permitió cuatro carreras en la derrota 5-1 frente a los Orioles

23 de julio de 2026 - 10:38 AM

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Eduardo Rivera, de los Red Sox, a su salida del montículo en la misma primera entrada ante Baltimore. (Charles Krupa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Boston - Los Orioles de Baltimore pusieron fin a la racha de 15 victorias consecutivas de Boston, que igualaba el récord de la franquicia, gracias a las seis entradas de Kyle Bradish permitiendo solo una carrera, al derrotar a los Red Sox 5-1 en el segundo partido de una doble jornada el miércoles.

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Fue la primera derrota de Boston desde el revés de 10-2 que sufrió ante Washington en Fenway Park el 1 de julio.

Los Red Sox ganaron el primer partido 6-3, igualando el récord del club de hace 80 años. El equipo de Boston de 1946, que logró 15 victorias consecutivas, estaba liderado por Ted Williams y ganó el banderín de la Liga Americana.

La racha de los Red Sox de este año fue la más larga en las Grandes Ligas desde que St. Louis también ganó 15 partidos seguidos en septiembre de 2021.

Después de que los Red Sox tomaran una ventaja de 4-0 en el juego diurno, Baltimore sacó temprano del montículo al boricua Eduardo Rivera (0-1), quien solo retiró a dos bateadores con cuatro carreras permitidas.

Rivera permitió tres hits y otorgó dos boletos gratis. Tras el partido, Boston anunció que fue bajado nuevamente a Triple A.

Dylan Beavers conectó un sencillo de dos carreras en una primera entrada de cuatro carreras para Baltimore, que evitó ser barrido en tres juegos y ganó por undécima vez en 16 juegos.

Masataka Yoshida conectó un sencillo productor de carrera para Boston.

Los Orioles vieron interrumpida su racha de siete victorias consecutivas, la más larga de la temporada, en el primer partido de la serie el lunes, antes de que el partido del martes se suspendiera por lluvia.

La primera carrera de los Orioles llegó con un lanzamiento descontrolado de Rivera. Después de que Beavers pusiera el marcador 3-0 con su sencillo, anotó con un doble del boricua Johnathan Rodriguez que impactó la valla del izquierdo.

Por los Orioles, Rodríguez bateó de 4-2 con una remolcada.

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Grandes LigasRed Sox de Boston
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