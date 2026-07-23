A brincar el charco: Ramses Meléndez jugará en la Serie A1 de Italia

El alero de los Capitanes de Arecibo Ramses Meléndez jugará por primera vez en el extranjero al firmar con el club Tezenis Scaligera Verona en la Serie A1 de Italia.

El quinteto europeo viene de ganar el campeonato de la segunda división de la liga doméstica, ganándose el ascenso a la principal liga del baloncesto italiano.

Meléndez, de 23 años y también miembro del programa adulto del Equipo Nacional, viene de jugar en la Liga de Verano de la NBA con los Spurs de San Antonio. Promedió 6.6 puntos y 2.2 asistencias en 12.1 minutos por cotejo.

Su participación en Las Vegas privó a Meléndez participar con los Capitanes en la semifinal de la Conferencia B, perdida en seis juegos contra los Santeros de Aguada.

En 23 juegos con los Capitanes, tuvo medias de 17.5 puntos y 5.2 rebotes.