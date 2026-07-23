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A brincar el charco: Ramses Meléndez jugará en la Serie A1 de Italia

El alero de los Capitanes de Arecibo firmó con el club Tezenis Scaligera Verona

23 de julio de 2026 - 11:15 PM

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Ramses Meléndez, de los Capitanes, realiza un pase durante el partido. (BSN)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

El alero de los Capitanes de Arecibo Ramses Meléndez jugará por primera vez en el extranjero al firmar con el club Tezenis Scaligera Verona en la Serie A1 de Italia.

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El quinteto europeo viene de ganar el campeonato de la segunda división de la liga doméstica, ganándose el ascenso a la principal liga del baloncesto italiano.

Meléndez, de 23 años y también miembro del programa adulto del Equipo Nacional, viene de jugar en la Liga de Verano de la NBA con los Spurs de San Antonio. Promedió 6.6 puntos y 2.2 asistencias en 12.1 minutos por cotejo.

Su participación en Las Vegas privó a Meléndez participar con los Capitanes en la semifinal de la Conferencia B, perdida en seis juegos contra los Santeros de Aguada.

En 23 juegos con los Capitanes, tuvo medias de 17.5 puntos y 5.2 rebotes.

Meléndez también jugó en la G-League con los Capitanes de Ciudad de México.

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Capitanes de AreciboBSNItalia
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Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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