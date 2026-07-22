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¡Sin freno! Red Sox igualan marca de victorias al hilo de la franquicia

Por primera vez en 80 años, Boston ganó su decimoquinto partido consecutivo

22 de julio de 2026 - 6:22 PM

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Ceddanne Rafaela (derecha) es felicitado por Wilyer Abreu después de dar un jonrón solitario. (Charles Krupa)
Por Ken Powtak

Boton - Los Red Sox de Boston ganaron su 15to juego consecutivo e igualaron un récord del club con la racha de victorias más larga en la historia del equipo, establecido hace 80 años, al vencer el miércoles 6-3 a los Orioles de Baltimore en el primer encuentro de una doble cartelera.

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Emularon a los campeones de la Liga Americana de 1946, que eran liderados por el futuro miembro del Salón de la Fama Ted Williams.

Jarren Duran conectó un triple de dos carreras y agregó un elevado de sacrificio. Caleb Durbin, quien sacudió un jonrón para romper el empate cuando obtuvieron su 14ta victoria seguida el lunes, aportó un sencillo de dos carreras.

Ceddanne Rafaela añadió un jonrón solitario para Boston en el juego de reposición tras la suspensión del martes por lluvia.

El boricua Christian Encarnacion-Strand bateó un jonrón solitario por Baltimore, el segundo suyo en dos juegos.

Jake Bennnett (6-3), novato zurdo de los Medias Rojas, cubrió 5 2/3 entradas, en las que permitió tres carreras, una de ellas tras un doble impulsor de Tyler O’Neill favorecido por el sol, con nueve hits.

Recibió en el estómago una línea de 102.8 mph de Taylor Ward en la quinta, pero se mantuvo en el juego después de que lo revisaran un preparador físico, el mánager interino Chad Tracy y el primera base Willson Contreras, quien pareció indicarle que respirara mientras le decía que levantara los brazos.

El cubano Aroldis Chapman sacó los últimos tres outs para su 23er salvamento y el 390 de su carrera, con lo que empató a Dennis Eckersley, miembro del Salón de la Fama, en el noveno lugar de todos los tiempos.

Los Red Sox se adelantaron 4-0 ante Dean Kremer (1-3) en la primera entrada gracias al sencillo de línea de Durbin y el hit de Duran con dos outs.

Encarnacion-Strand envió su jonrón al ojo del bateador para poner el marcador 5-2 en la cuarta, pero Rafaela conectó el suyo por encima del Monstruo Verde en la parte baja.

Kremer lanzó seis entradas y permitió seis carreras.

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Red Sox de BostonGrandes LigasMLB
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