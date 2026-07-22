¿Una final adelantada? El formato del BSN pone frente a frente a Bayamón y Caguas

Dos equipos con los mejores récords globales en el torneo del Baloncesto Superior Nacional (BSN) se enfrentarán en una final de conferencia por segundo año consecutivo.

Los Vaqueros de Bayamón y los Criollos de Caguas, ambos con marca de 22-12 en la fase regular, comienzan el viernes su serie en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Muchos podrían llamarla “la final adelantada”.

Un quinteto que logró el puntero no tendrá la opción de disputar el campeonato debido al actual formato de la competencia.

¿Es un escenario justo?

“No quiero entrar en mucho detalle en relación a eso porque creo que le faltaría el respeto a alguien con relación a este tema”, dijo Wilhelmus Caanen, dirigente de los Criollos, a El Nuevo Día.

“Pero creo y, a la misma vez, opino que nosotros, con tanta especulación, deberíamos entender ya que la mayoría de las personas entienden que lo mejor y conveniente para la liga es que se juegue del primero al ocho, con los 12 equipos en una misma sección. Los mejores ocho a la postemporada”, agregó.

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Los Criollos vencieron en seis juegos a los Cangrejeros de Santurce, que tuvo el cuarto mejor récord global (19-15), en la semifinal de la Conferencia A.

“Es una simple opinión. Eso no significa que nosotros vamos a estar desenfocados pensando en otra cosa porque nos vamos a enfrentar a un equipo de nuestra sección. Estamos claros desde el inicio de la temporada que era una realidad. Es lo que es”, sostuvo Caanen.

Wilhelmus Caanen imparte instrucciones a su equipo. (Ramon "Tonito" Zayas)

El formato de conferencia hizo su entrada a la liga en 2025 con la oposición total de los equipos de la zona metropolitana. Propuesto por el apoderado de los Atléticos de San Germán, José “Cheo” Rivera, junto con el apoyo de los quintetos de la B, el presidente liguero Ricardo Dalmau tuvo el voto de desempate para aprobar la enmienda. Tomó la misma postura nuevamente en 2026.

En 2024, los Criollos quedaron campeones cruzándose en cuartos de final con los Santeros de Aguada y luego con los Leones de Ponce en semifinales. Ganaron el cetro frente a los Osos de Manatí.

Apuestan por la competencia

El año pasado, Bayamón y Santurce fueron los dos mejores conjuntos al jugar para 24-10 y 22-12, respectivamente, topándose en la nueva final de conferencia.

Los Vaqueros salieron airosos en siete juegos para clasificar a la final. Por el cetro, despacharon a los Leones en cinco juegos para el campeonato número 17 en la historia de la franquicia.

Christian Dalmau, dirigente de los Vaqueros de Bayamón. (BSN / José Santana)

Christian Dalmau, dirigente de los monarcas defensores, prefirió ser diplomático con el debatido tema.

“Es la manera que está establecido (el torneo). Es la decisión que tomaron los apoderados y nosotros no tenemos control sobre eso. Uno tiene que ajustarse a eso”, dijo Dalmau, Dirigente del Año 2026, a este diario.

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“Claro, hemos sido los dos mejores de equipo y dices que uno puede pensar que los dos mejores equipos deben enfrentarse en una final, pero es lo que hay. El año pasado fue igual. Con el formato que hay, nos toca de nuevo. Será una excelente serie”, agregó.

Dalmau, dos veces Jugador Más Valioso del BSN en más de 20 años de carrera, no tenía un formato ideal como jugador.

“No importa lo que yo prefiera. Es lo que la junta del BSN entienda que sea mejor para la liga. Nosotros estamos viendo solo la parte competitiva, no la administrativa, en cuestión de la parte económica. Los que estamos afuera no podemos estar ahí. En la parte competitiva, uno tiene la opción de llegar a la final de la mejor manera posible. Como quiera que sea, para ser campeón tienes que ganarle a los mejores sin importar la posición”, abundó Dalmau.

El mes pasado, el capitán de los Vaqueros, Javier Mojica, se expresó en contra del formato, favoreciendo la tabla global, durante un sondeo informal de El Nuevo Día. El veterano escolta entiende que lograr la mejor marca de la competencia debe estar acompañada de beneficios en la postemporada, como evitar a los mejores contrincantes hasta el final.

Bayamón volvió a toparse con los Gigantes de Carolina-Canóvanas, quinto mejor récord global (18-16), en las semifinales de conferencia por segundo torneo consecutivo. Eliminó nuevamente al campeón de 2023, esta vez en cinco partidos.

El actual formato fue aprobado por un periodo de tres años, evaluado de torneo a torneo. El análisis en la junta de directores volverá a realizarse durante la temporada muerta camino a la edición de 2027.

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Ofensiva vs. defensa

La final de la Conferencia A presentará a unos Criollos con la mejor ofensiva del año, encabezada por el Jugador Más Valioso Travis Trice. Fue el único equipo que promedió 100 puntos por cotejo. Bayamón, por su parte, fue el mejor equipo defensivo en la fase regular (84.1). A los Gigantes los dejaron en 75 unidades por juego.

“A la hora de la verdad son siete juegos al máximo y uno de los dos equipos tiene que ganar cuatro. Vamos día a día. Cada juego tendrá su historia y no vamos a saltar conclusiones independientemente si un equipo toma desventaja o está abajo”, comentó Caanen, resaltando el colectivo de los Vaqueros.

“Tienen muchos jugadores que admiro mucho. Tienen a Gary Browne. Lo tuve (San Germán 2017) y sé lo que da. (Javier) Mojica es uno de mis jugadores favoritos en el BSN. Sus refuerzos son de altura. Sus reservas son aguerridos, de mucho respeto. Renaldo Balkman no está engañando. Si verificamos su acto de nacimiento debe tener como 30 años. Bien dirigidos y bien llevados. Nosotros no vamos a pecar de preocuparnos de un solo jugador”, subrayó.

Wilhelmus Caanen habla con Travis Trice durante un entrenamiento de los Criollos. (Xavier Araújo)

La serie particular entre ambos equipos finalizó igualada a 2-2.

Se espera que Bayamón debute un nuevo importado debido a la suspensión de un partido del centro Chris McCullough, quien agredió al importado de los Gigantes DeAndre Williams en el quinto juego contra los Gigantes.

Aunque Dalmau no confirmó ni negó el cambio, el delantero Jacorey Williams apunta a ser el nuevo refuerzo de los Vaqueros, supo este rotativo.

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“Caguas ha sido mejor ofensivo de todo el año. Han jugado excelente baloncesto. Importante entender el nivel de equipo que vas a enfrentar. Hay que traer el mejor baloncesto. No puede ser un 90 por ciento. Todas las noches tiene que jugar a la perfección”, indicó Dalmau.

Bayamón cuenta con la ventaja de cancha local por toda la postemporada. Contra Carolina-Canóvanas, perdieron el duelo inicial antes de ganar los próximos cuatro juegos.