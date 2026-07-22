Cancelaciones y atrasos alteran el viaje de la delegación boricua a Santo Domingo 2026
El Copur aseguró que los ajustes en el itinerario no afectarán la participación de los atletas en sus competencias
22 de julio de 2026 - 3:32 PM
22 de julio de 2026 - 3:32 PM
La delegación de Puerto Rico ha tenido que ajustar su itinerario de viaje hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 debido a cancelaciones de vuelos, aunque el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) no considera que estos cambios afecten la participación de los atletas en sus respectivas competencias.
Aunque algunas disciplinas, como el polo acuático, ya iniciaron su calendario de competencia, los Juegos comenzarán oficialmente el viernes con la ceremonia de apertura y actividad en cinco deportes, entre ellos tenis de campo, polo acuático y tiro con arco.
Los atletas de esas disciplinas ya se encuentran en República Dominicana, informó el Copur.
“Tiro con arco, escopeta y tenis de campo llegaron a Dominicana. Los atletas están acomodados en la Villa”, dijo la directora de prensa del Copur, Tere Miranda.
Aerostar, la empresa que opera el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (LMM), informó este miércoles que las inclemencias del tiempo han provocado cancelaciones de vuelos entre Estados Unidos y Puerto Rico, así como de la isla hacia distintos destinos.
Como consecuencia, una parte de la delegación que debía viajar este miércoles en la mañana vio su vuelo cancelado y fue reprogramada para partir el jueves, detalló Miranda.
Asimismo, un vuelo que originalmente saldría a las 2:30 p.m. de este miércoles fue retrasado hasta las 4:00 p.m., con garantías de salida.
En ese vuelo viajará la abanderada de Puerto Rico, Nathalys Ceballos, quien originalmente tenía previsto partir en el vuelo cancelado de la mañana.
“En ese vuelo de las 4:00 p.m. salen ajedrez, taekwondo, judo, voleibol masculino, surf, remo, voleibol de playa, y se logró acomodar a Nathalys Ceballos en este vuelo”, detalló Miranda.
Puerto Rico competirá en Santo Domingo 2026 con una delegación de 442 atletas, la mayoría residentes en la isla. Otro grupo de competidores viajará directamente a la sede de los Juegos desde distintos países, según el lugar donde entrenan o residen.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: