Cancelaciones y atrasos alteran el viaje de la delegación boricua a Santo Domingo 2026

Aunque algunas disciplinas, como el polo acuático, ya iniciaron su calendario de competencia, los Juegos comenzarán oficialmente el viernes con la ceremonia de apertura y actividad en cinco deportes, entre ellos tenis de campo, polo acuático y tiro con arco.

Los atletas de esas disciplinas ya se encuentran en República Dominicana, informó el Copur.

“Tiro con arco, escopeta y tenis de campo llegaron a Dominicana. Los atletas están acomodados en la Villa”, dijo la directora de prensa del Copur, Tere Miranda.

Aerostar, la empresa que opera el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (LMM), informó este miércoles que las inclemencias del tiempo han provocado cancelaciones de vuelos entre Estados Unidos y Puerto Rico, así como de la isla hacia distintos destinos.

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Como consecuencia, una parte de la delegación que debía viajar este miércoles en la mañana vio su vuelo cancelado y fue reprogramada para partir el jueves, detalló Miranda.

Asimismo, un vuelo que originalmente saldría a las 2:30 p.m. de este miércoles fue retrasado hasta las 4:00 p.m., con garantías de salida.

En ese vuelo viajará la abanderada de Puerto Rico, Nathalys Ceballos, quien originalmente tenía previsto partir en el vuelo cancelado de la mañana.

1 / 17 | En imágenes: así fue el abanderamiento de la delegación boricua para los Juegos Centroamericanos. Nathalys Ceballos, de balonmano, ondea la monoestrellada. - alexis.cedeno 1 / 17 En imágenes: así fue el abanderamiento de la delegación boricua para los Juegos Centroamericanos Nathalys Ceballos, de balonmano, ondea la monoestrellada. alexis.cedeno Compartir

“En ese vuelo de las 4:00 p.m. salen ajedrez, taekwondo, judo, voleibol masculino, surf, remo, voleibol de playa, y se logró acomodar a Nathalys Ceballos en este vuelo”, detalló Miranda.