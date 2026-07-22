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Martín “Machete” Maldonado rompe el silencio tras su positivo por dopaje en el Clásico Mundial

El exjugador y ahora dirigente explicó qué ocurrió tras conocerse el resultado

22 de julio de 2026 - 2:26 PM

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El receptor puertorriqueño Martín “Machete” Maldonado aseguró que nunca utilizó sustancias para mejorar su rendimiento y ofreció su versión sobre el caso. (Ramon "Tonito" Zayas)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Martín “Machete” Maldonado se expresó este miércoles sobre el resultado positivo por dopaje que dio durante un control realizado en el pasado Clásico Mundial de Béisbol.

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La Agencia Internacional de Pruebas (ITA, por sus siglas en inglés) informó que el receptor dio positivo por anfetamina en una prueba realizada el 7 de marzo.

En unas declaraciones enviadas por escrito a El Nuevo Día, el exreceptor comenzó explicando su historial médico.

“Desde joven tengo prescrita una medicación que contiene anfetamina como parte de un tratamiento médico. Durante mi carrera profesional suspendí dicho tratamiento y, tras mi retiro de las Grandes Ligas, lo retomé bajo supervisión médica y exclusivamente por razones de salud”, escribió Maldonado.

El exreceptor había anunciado antes del Clásico Mundial que ese torneo sería el último de su carrera, la cual comenzó en 2011 con los Brewers de Milwaukee y concluyó en 2025 con los Padres de San Diego.

En su comunicado, Maldonado también defendió su integridad y su historial libre de infracciones, al tiempo que sostuvo que el resultado positivo pudo deberse a un desconocimiento de los protocolos de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), argumento que forma parte de su defensa.

“Nunca he utilizado esta sustancia con la intención de obtener una ventaja deportiva”, afirmó. “Durante mi carrera me sometí a múltiples controles de dopaje cada temporada, incluyendo los realizados por Major League Baseball, y nunca recibí un resultado analítico adverso”.

A pesar del dolor por la eliminación, el equipo tuvo un gesto de agradecimiento a la fanaticada boricua que fue mayoría en Houston. El dirigente Yadier Molina sale del terreno evidentemente afectado por la derrota.La afición se metió en el juego con la reacción de Puerto Rico, pero la alegría duraría poco.
1 / 15 | En imágenes: el Team Rubio termina en Houston su travesía en el Clásico Mundial. A pesar del dolor por la eliminación, el equipo tuvo un gesto de agradecimiento a la fanaticada boricua que fue mayoría en Houston. - Ramon "Tonito" Zayas

“De haber recibido orientación sobre los procesos de WADA, hubiese completado la documentación requerida para esa prescripción, asunto que estoy evaluando con mi representación legal, pues los procesos son diferentes a los de MLB”, agregó.

Maldonado indicó además que esos serán sus únicos comentarios mientras el caso permanece bajo evaluación.

“Este asunto se encuentra actualmente bajo consideración de la International Testing Agency (ITA). Confío en el proceso y, por respeto al procedimiento, no realizaré más comentarios públicos hasta que concluya”, aseguró.

Maldonado no precisó si la situación tendrá algún efecto sobre sus funciones actuales con los Braves de Atlanta ni sobre su designación como próximo dirigente de los Indios de Mayagüez en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

El naguabeño promedió .273 y fue el líder de impulsadas del Team Rubio en el Clásico.

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Martín "Machete" MaldonadoClásico Mundial de BéisbolDopajeFederación de Béisbol de Puerto RicoBéisbol
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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