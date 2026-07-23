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A la élite de Europa: Valeria Vázquez firma en la Serie A1 de Italia

La voleibolista de 25 años llega a un conjunto que cuenta con estrellas como Paola Egonu y aspira nuevamente a los primeros puestos del torneo

23 de julio de 2026 - 12:19 PM

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Valeria Vázquez, aquí con la Selección Nacional, firmó con Milano, uno de los principales clubes de la Serie A1 de Italia. (Suministrada)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La esquina manatieña Valeria Vázquez firmó contrato en la Serie A1 de Italia con el club Milano, uno de los equipos más destacados de la liga y participante en la Liga de Campeones de Europa.

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La contratación fue adelantada por Volleyball.it y confirmada por la propia jugadora, quien actualmente entrena con la preselección nacional de Puerto Rico de cara a los Juegos Santo Domingo 2026.

Vázquez se une a Aury Cruz, Karina Ocasio, Natalia Valentín, Raimariely Santos, Stephanie Enright, Vilmarie Mojica, Daly Santana, Paola Rojas y Elissa Alcántara como las voleibolistas puertorriqueñas que han llegado a la Serie A1 italiana.

Vázquez llega a Milano luego de haber visto acción en el 2025-26 en la Serie A2 de Italia.

Y en Milano tiene a un club que ha finalizado segundo y tercero, respectivamente, en las últimas temporadas. Las otras esquinas son la japonesa Yoshino Sato, la estadounidense y ex Pinkin de Corozal, Khalia Lanier y la italiana Rebecca Piva.

En Milano está la estrella italiana, la opuesto Paola Egonu.

El agente boricua David Quiñones opinó que Vázquez está ante una gran oportunidad de desarrollo y crecimiento, más un reto para ocupar una de las esquinas del club

“Es un buen prestigio, además de un gran reto, refiriéndome al tiempo de juego. Es una excelente oportunidad de desarrollo”, destacó Quiñones, quien ha tenido en la Serie A1 a clientas como Ocasio y Mojica.

Vázquez, de 25 años y 6′1 de estatura, jugó voleibol NCAA cinco temporadas con la Universidad de Pittsburgh hasta el 2025 y de ahí saltó al profesionalismo, debutando a ese nivel en la Major League Volleyball de Estados Unidos con las Supernovas de Omaha. Luego llegó a Europa en la Serie A2 de Italia.

En la Serie A2, Vázquez totalizó 258 puntos en 98 parciales para el club Casalmagglore. Entre eso tantos hizo 11 aces y 18 bloqueos. Pasó perfecto el 30.2 por ciento de sus 460 recepciones.

Tags
VoleibolItaliaSelección Nacional de Voleibol
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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