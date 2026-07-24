Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
25 de julio de 2026
83°Lluvias dispersas
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico se hace sentir desde las gradas en Santo Domingo 2026

Familiares, amigos y seguidores del polo acuático viajaron hasta esta ciudad para alentar a la Selección Nacional masculina

24 de julio de 2026 - 6:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fanáticos boricuas llegaron a las gradas para apoyar al equipo masculino en las semifinales del polo acuático. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Santo Domingo - Las gradas del Centro Acuático Juan Pablo Duarte se tiñeron este viernes de banderas de Puerto Rico y de la algarabía que suele acompañar a la fanaticada boricua mientras la Selección Nacional de polo acuático masculino se enfrentaba a Cuba en una de las semifinales del torneo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

RELACIONADAS

En el entusiasta grupo había familiares de los jugadores boricuas, de la selección nacional femenina, seguidores del deporte y hasta miembros de la Asociación de Turistas Olímpicos, un grupo creado para respaldar y apoyar delegaciones de Puerto Rico al exterior.

Su misión: animar a los jugadores nacionales en su camino a alcanzar la final.

Y el viernes festejaron el pase a la final gracias una dramática victoria ante Cuba. El sábado jugarán por el oro ante Colombia a las 6:30 p.m.

Entre los presentes se encontraban Ángel Rosado y María Torres, padres del jugador Ángel Rosado.

Jugadores de Puerto Rico y Cuba durante el altercado a la conclusión del partido, donde los boricuas ganaron en los segundos finales.Los ánimos también se caldearon en las gradas.Puerto Rico es el campeón defensor del torneo.
1 / 8 | Trifulca y gol agónico: Puerto Rico elimina a Cuba en polo acuático. Jugadores de Puerto Rico y Cuba durante el altercado a la conclusión del partido, donde los boricuas ganaron en los segundos finales. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media

Aunque reconocieron que los nervios eran inevitables, confiaban en que Puerto Rico tenía opciones de imponerse porque consideraban que el equipo llegaba mejor estructurado en comparación a los Centroamericanos de San Salvador 2023, cuando la selección derrotó a Cuba en la final.

El equipo está en esta época más estructurado, con mucha más fortaleza, conciencia madurez y creo que eso nos pone por encima de Cuba en estos momentos”, apuntó Ángel Rosado, padre.

Explicó que su hijo disputa sus terceros Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego de haber conquistado la medalla de bronce en Barranquilla 2018 y la de oro en San Salvador 2023.

Los puertorriqueños festejaron la victoria ante Cuba y el pase del equipo a la final ante Colombia.
Los puertorriqueños festejaron la victoria ante Cuba y el pase del equipo a la final ante Colombia. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

“Yo me siento superorgullosa”, dijo Torres, por su parte. “El ambiente ha estado bien bueno en las gradas con mucha gente viniendo a apoyar al equipo”, añadió la madre del atleta.

En la primera fila de las gradas, con una monoestrellada en las manos y una camiseta roja con la palabra “Puerto Rico”, el dominicoboricua Daniel de Jesús Santana alentaba a la patria que lo vio nacer.

Soy dominicano y puertorriqueño. Mi mamá es dominicana y mi papá es puertorriqueño. Nací en Río Piedras, y aunque me gustan los dos equipos, le voy a Puerto Rico”, señaló De Jesús.

En otra de las filas, Augusto Hernández destacaba con un sombrero de polo acuático que llevaba el número 12, el mismo que utiliza su hijo, Jafet Hernández, quien también está en sus terceros Centroamericanos.

“Estoy bien contento y orgulloso de este equipo que tiene más de 10 años practicando junto. Los padres han hecho un esfuerzo tremendo por apoyar a estos muchachos para que suban el nivel de juego”, manifestó Hernández.

“Yo veo este juego más fácil para nuestros hijos que la vez pasada que se enfrentaron en San Salvador porque en ese momento tenían 22 y 23 años. Ahora tienen 27, 28, 29 años. Son más fuertes y más maduros”, puntualizó Hernández.

Tags
Santo Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del CaribePolo acuático
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 24 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: