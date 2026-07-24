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Puerto Rico asegura su primera medalla en Santo Domingo 2026 con el polo acuático masculino y va por la medalla de oro

La escuadra boricua superó 13-12 a Cuba en un dramático partido que terminó con un final caldeado

24 de julio de 2026 - 5:03 PM

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Los boricuas dominaron a los cubanos en la acción de las semifinales. (Suministrada)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Santo Domingo - En un duelo que se decidió en los últimos segundos, ante un público eufórico y en medio de conatos de pelea tanto en la piscina como en las gradas, Puerto Rico derrotó este viernes 13-12 a Cuba para asegurar su pase a la final del torneo masculino de polo acuático de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y quedar a una victoria de revalidar el título regional.

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La selección nacional enfrentará este sábado a Colombia, que previamente derrotó a México por 16-11, en un partido programado para las 6:30 p.m.

El conjunto puertorriqueño llegó invicto a las semifinales tras ganar sus tres compromisos de la fase de grupos y vencer 28-3 a República Dominicana en los cuartos de final.

Puerto Rico arrancó con fuerza y se adjudicó el primer periodo por 5-2. Sin embargo, Cuba respondió en el segundo parcial con un avance de 4-1 para igualar el marcador a seis goles al descanso.

La intensidad se mantuvo en el tercer periodo, que concluyó con ventaja de 11-10 para los boricuas.

En el último parcial, con el marcador empatado a 12 y con apenas segundos por jugarse, Alan Bayó anotó el gol que dio la victoria a Puerto Rico.

La acción fue revisada para determinar si el disparo se había realizado antes de que expirara el tiempo reglamentario. Tras la revisión, los oficiales validaron la anotación, desatando la celebración del conjunto puertorriqueño.

En medio de la euforia, se produjeron intercambios verbales y algunos empujones entre jugadores y aficionados de ambos equipos, incidentes que fueron controlados rápidamente por otras personas presentes en el escenario.

Avanza el femenino a semifinales

Por su parte, la selección femenina enfrentará a Colombia este sábado, desde las 8:00 a.m., en una de las semifinales del torneo.

El equipo avanzó tras finalizar la ronda preliminar con marca de 4-1, con su única derrota ante México.

Tags
Santo Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del CaribePolo acuático
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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