Puerto Rico asegura su primera medalla en Santo Domingo 2026 con el polo acuático masculino y va por la medalla de oro

Santo Domingo - En un duelo que se decidió en los últimos segundos, ante un público eufórico y en medio de conatos de pelea tanto en la piscina como en las gradas, Puerto Rico derrotó este viernes 13-12 a Cuba para asegurar su pase a la final del torneo masculino de polo acuático de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y quedar a una victoria de revalidar el título regional.

La selección nacional enfrentará este sábado a Colombia, que previamente derrotó a México por 16-11, en un partido programado para las 6:30 p.m.

El conjunto puertorriqueño llegó invicto a las semifinales tras ganar sus tres compromisos de la fase de grupos y vencer 28-3 a República Dominicana en los cuartos de final.

Puerto Rico arrancó con fuerza y se adjudicó el primer periodo por 5-2. Sin embargo, Cuba respondió en el segundo parcial con un avance de 4-1 para igualar el marcador a seis goles al descanso.

La intensidad se mantuvo en el tercer periodo, que concluyó con ventaja de 11-10 para los boricuas.

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En el último parcial, con el marcador empatado a 12 y con apenas segundos por jugarse, Alan Bayó anotó el gol que dio la victoria a Puerto Rico.

La acción fue revisada para determinar si el disparo se había realizado antes de que expirara el tiempo reglamentario. Tras la revisión, los oficiales validaron la anotación, desatando la celebración del conjunto puertorriqueño.

En medio de la euforia, se produjeron intercambios verbales y algunos empujones entre jugadores y aficionados de ambos equipos, incidentes que fueron controlados rápidamente por otras personas presentes en el escenario.

Avanza el femenino a semifinales

Por su parte, la selección femenina enfrentará a Colombia este sábado, desde las 8:00 a.m., en una de las semifinales del torneo.