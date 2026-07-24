Yannik Álvarez, la promesa que ilusiona a Puerto Rico en el tenis

Santo Domingo - A sus 17 años, Yannik Álvarez ya es señalado como la principal promesa del tenis puertorriqueño.

En sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe, el tenista reconoció que dicha etiqueta trae consigo grandes expectativas, por lo que prefiere enfocarse en disfrutar cada oportunidad de su joven carrera.

“Es una gran responsabilidad. Espero poder llegar muy lejos. Hay mucha presión por ser, supongo, el próximo jugador profesional, pero yo simplemente disfruto el camino”, compartió a este medio Álvarez, quien debutará este viernes en el torneo de sencillos de Santo Domingo 2026 ante el mexicano Guillermo Tunas, de 25 años.

El ponceño, sexto sembrado del torneo, también competirá en dobles junto a Leonardo Vega. La dupla boricua avanzó directamente a la segunda ronda, que se celebrará el sábado.

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Pese al llamado frío olímpico por su debut en una cita regional, Álvarez se cantó listo para afrontar el reto tras prepararse en Georgia, estado donde reside, con temperaturas similares a la de la capital dominicano.

“Estoy emocionado, obviamente un poco nervioso. Solo quiero disfrutar este momento y estoy feliz de representar a mi país”, comentó el número 13 en el escalafón global juvenil.

“He estado preparándome en casa, en Georgia, para este torneo. Hace muchísimo calor, así que estoy listo”, agregó.

Yannik ha participado en los Grand Slams a nivel juvenil. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

El orgullo por la Monoestrellada

Representar a Puerto Rico sigue siendo el principal motor del atleta, quien espera que este evento sea apenas el comienzo de una larga trayectoria vistiendo los colores patrios.

“No muchas personas tienen la oportunidad de hacerlo, así que estoy superagradecido. Puerto Rico siempre me está apoyando, y eso significa muchísimo para mí. Espero poder representarlos en los Juegos Olímpicos”, manifestó Álvarez, al referirse a las venideras Olimpiadas de Los Ángeles 2028.

Antes de incorporarse a la Universidad de Georgia, una de las principales potencias del tenis universitario en la NCAA División I con la que ya tiene un compromiso, Álvarez espera disputar más competencias importantes para seguir escalando posiciones en el ranking.

“Espero poder jugar más torneos profesionales y seguir mejorando mi ranking antes de ir a la universidad. Después veremos cómo se desarrolla todo”, sentenció.

Una promesa del tenis

Para el entrenador del Equipo Nacional masculino, Juan Carlos “Juanqui” Fernández, el talento del joven tenista no está en discusión, aunque insiste en que su desarrollo debe darse sin apresurar el proceso.

“Esta es su primera experiencia en este torneo. Lo queremos llevar suave, pero si se suelta y juega su juego, que se cuiden”, afirmó Fernández a este medio.

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El entrenador incluso no escatimó en opinar sobre el lugar que ocupa Álvarez entre los tenistas puertorriqueños.

“Yannik es el mejor jugador masculino de Puerto Rico en los últimos 20 años. Lo que Yannik está haciendo es impresionante. Nunca falla cuando se trata de representar a Puerto Rico, siempre dice que sí”, resaltó Fernández.

Desde Alex Llompart, quien llegó a ocupar el puesto 725 del ranking ATP en 2013, Puerto Rico no contaba con un prospecto masculino que generara tantas expectativas en el tenis internacional.

En la rama femenina, ese protagonismo lo asumió Mónica Puig, quien alcanzó el puesto 27 del mundo y escribió una página en el deporte puertorriqueño al conquistar la histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Yannik, por su parte, ya suma participaciones en los cuatro Grand Slams juveniles; Roland Garros, Wimbledon, Abierto de Australia y Abierto de Estados Unidos. De hecho, en dobles masculino junto a su compañero Jack Secord alcanzó las semifinales del Roland Garros a inicios del pasado junio

Además, cuenta con una medalla de plata en dobles mixtos en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 junto a Aurora Lugo. También conquistó el título de dobles del ITF Orange Bowl J500 Sub-18 el pasado diciembre con Ziga Sesko.