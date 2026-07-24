Puerto Rico inicia su misión en Santo Domingo con una de sus delegaciones más numerosas

Santo Domingo - La ceremonia inaugural de este viernes abrirá oficialmente el telón de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, una fiesta deportiva que reunirá a los mejores atletas de la región.

Pero las competencias de esta justa ya arrancaron esta semana con el torneo de polo acuático.

Y los Equipos Nacionales ya han saltado a la piscina del Centro Acuático Juan Pablo Duarte y han colocado a Puerto Rico entre los protagonistas del inicio de los Juegos.

Este viernes, la actividad de la delegación comenzará a incrementarse con la entrada en competencia de los representante de tenis y tiro con arco, antes de que la atención se traslade al desfile inaugural en horas de la noche.

La delegación boricua llega a Santo Domingo con una de las delegaciones más numerosas de su historia fuera de territorio nacional.

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Un total de 442 atletas -226 mujeres y 216 hombres- representarán a Puerto Rico en 33 deportes, 43 disciplinas y 260 eventos, una cifra que supera ampliamente los 401 competidores que participaron en Santiago 1986.

Las periodistas de GFR Media, Sara del Valle Hernández y Yolymar De Jesús Pérez, se registran para cubrir los Juegos. (Carlos Rivera Giusti)

La edición actual está enmarcada en los 100 años de la justa regional, que tuvo su primera edición en Ciudad de México en 1926.

Entre los atletas más experimentados sobresale la tenismesista Adriana Díaz, máxima medallista activa de la delegación con 12 preseas centroamericanas (siete de oro, dos de plata y tres de bronce).

La abanderada puertorriqueña será la estelar balonmanista Nathalys Ceballos, quien encabezará el desfile de la delegación boricua durante la ceremonia de apertura en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Las competencias serán oficialmente inauguradas por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.

Bajo el lema “Cien años unidos, una sola región y un mismo corazón”, la apertura promete un despliegue sin precedentes, con más de 1,100 drones, 500 láseres, 30,000 pulseras LED interactivas, 200 bailarines y presentaciones musicales que rendirán homenaje a la cultura dominicana y a los 100 años de Centro Caribe Sports, organismo rector de la justa regional.