Cooperstown ya espera a Carlos Beltrán para su cita con la inmortalidad

Cooperstown, Nueva York - Faltan pocos días para la ceremonia de exaltación 2026 del Salón de la Fama en Cooperstown y lo que regularmente es un pueblito humilde en medio de la nada, a unas 190 millas al noroeste de la ciudad de Nueva York, ya está listo para brillar como sucede anualmente para estas mismas fechas.

En la víspera, este sábado más de medio centenar de figuras legendarias de la historia del llamado ‘pasatiempo nacional’ desfilarán por las calles cercanas al Salón de la Fama y Museo Nacional del Béisbol en este pueblo del condado de Otsego, en la región central del estado de Nueva York.

Será la antesala a la gran cita dominical cuando otro de los grandes deportistas puertorriqueños, el otrora jardinero central Carlos Beltrán, será exaltado por sus ejecutorias en el diamante a lo largo de 20 temporadas en la mejor liga del mundo, la de Grandes Ligas.

La llegada del manatieño a Cooperstown fue precedida por otros cinco inmortales boricuas, de los cuales dos estarán presente en las actividades de este fin de semana aquí: el otrora receptor Iván “Pudge” Rodríguez, y el exbateador designado Edgar Martínez.

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Beltrán, quien registró sus mejores años en las filas de los Mets de Nueva York, con cuya gorra hará su entrada al Salón de la Fama, es solo uno de tres estrellas del béisbol y contemporáneos a él que serán exaltados este domingo en una ceromonia programada para iniciar a la 1:30 de la tarde, al aire libre, en el Clark Sports Center.

El también exjardinero central de Curazao, Andruw Jones, y el otrora segunda base Jeff Kent, serán los otros dos.

La afición puertorriqueña podrá observar la transmisión en directo desde Cooperstown a través de MLB Network o de MLB.com.

De un "Papi, pitcheame" al abrazo de sus padres en Cooperstown Wilfredo Beltrán y Carmen Valdés cuentan cómo un niño que esperaba cada tarde a su padre para pedirle que le lanzara la pelota terminó convirtiéndose en uno de los inmortales del béisbol.

La ceremonia de exaltación enmarca una agenda de eventos cargada que incluye ese mismo día la develación a las 7:00 de la noche, de la placa conmemorativa que resume los logros y distinciones de cada uno de los homenajeados.

Antes, entre la ceremonia y la develación de las tarjas en las paredes del Museo Nacional, Beltrán, Jones y Kent se dirigirán una vez más a la prensa para dar sus primeras declaraciones tras ser exaltados oficialmente al recinto de inmortales.

Ya en enero tuvieron la oportunidad de viajar hasta aquí y comparecer ante los medios, luego de que Beltrán y Jones resultaron electos por el voto mayoritario de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA), cuyos resultados se revelaron a inicios de año. En el caso de Kent, fue escogido en la votación del Comité de la Era del Béisbol Contemporáneo, luego que de agotara sus 10 años de elegibilidad en la boleta de la BBWAA sin que fuera escogido.

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La de Beltrán será la sexta placa en Cooperstown de un hijo de Borinquen, sumándose a las de Roberto Clemente (1973), Orlando “Peruchín” Cepeda (1999), Roberto Alomar (2011), Rodríguez (2017) y Martínez (2019).

Curiosamente los seis puertorriqueños en el Hall of Fame (HOF) jugaron todos posiciones distintas, por lo que Beltrán resulta el primer jardinero central en ser exaltado.

El manatieño llega a su exaltación tras cosechar múltiples logros en su carrera que inició en 1998. Ganó el premio de Novato del Año en 1999, en la Liga Americana, donde debutó en las Mayores con el uniforme de los Royals de Kansas City (1998-2004).

Después jugaría también con los Astros de Houston (2004), los Mets (2005-2011), Giants de San Francisco (2011), Cardinals de San Luis 2012-2013), Yankees de Nueva York (2014-2016), los Rangers de Texas (2016), y los Astros en una segunda etapa de una sola temporada que marcó su retiro en 2017.

"No le gustaba perder": el Carlos Beltrán que recuerdan sus hermanas Las gemelas Marie Liz y Liz Marie describen al hermano que siempre soñó en grande, pero nunca dejó de ser el mismo.

También fue ganador de tres Guantes de Oro y dos Bates de Plata, llegando al Juego de Estrellas en nueve ocasiones, además de cargar con el premio Roberto Clemente en honor al primer boricua y latinoamericano en llegar al Salón tras su trágica muerte mientras llevaba suministros a las víctimas de un terremoto en Nicaragua.

Con bateo de por vida de .279, Beltrán se retiró como el líder puertorriqueño de por vida en Grandes Ligas en carreras empujadas, con 1,587 y en anotadas con 1,582.

Solo otro jugador, su compadre Carlos Delgado y quien estará presente este fin de semana en Cooperstown, lo superó en cuadrangulares. Beltrán es el segundo entre los boricuas con 435.

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Pero su talento trascendió el 100x35 de la isla, pues el jugador que dio sus primeros pasos en los barrios Boquillas, Cantito y Tierras Nuevas en Manatí, se convirtió en el primer bateador ambidextro de toda la historia del béisbol en lograr la combinacion de 300 cuadrangulares y 300 bases robadas, y al momento figura como el único con 400 jonrones o más y 300 estafadas o más.

En la jornada previa a su exaltación estará bastante ocupado, ya que las leyendas del juego tienen varias actividades incluyendo un torneo de golf en la mañana sabatina, seguido por una conferencia de prensa al mediodía.

Carlos Beltrán emprende el viaje más especial a Cooperstown El exjugador de las Grandes Ligas viajó a Nueva York junto a su familia para su exaltación al Salón de la Fama del Béisbol este próximo domingo.

Luego, al cierre del día entre 6:00 y 7:00 p.m. será la vistosa y tradicional caravana por las calles circundantes al Salón de la Fama y Museo Nacional de Béisbol, donde se esperan cerca de 60 miembros del recinto de inmortales paseando en carros descapotados como es la costumbre.