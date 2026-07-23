Comerío y Yabucoa van por el boleto a la final nacional en el Béisbol Doble A

Las dos series del Final Four 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A entrarán este viernes en su fase culminante, con partidos programados para las 8:00 p.m. en los estadios Mariano “Niní” Meaux de Juncos y Roberto Clemente Walker de Carolina.

Ambas series favorecen 3-2 a los Pescadores del Plata de Comerío y a los Azucareros de Yabucoa, que apenas necesitan una victoria para asegurar su clasificación a la serie final por el campeonato de Puerto Rico.

Por su parte, los campeones defensores Mulos de Juncos y los Gigantes de Carolina están obligados a ganar como locales para empatar sus respectivas series y forzar un séptimo y decisivo juego el sábado.

En Juncos, los Pescadores del Plata volverán a confiar en su estelar zurdo Héctor Hernández, protagonista de dos de las tres victorias de Comerío en la semifinal.

El lanzador cuenta con marca perfecta de 8-0 en la postemporada y récord global de 11-1 durante el año. Esta será su primera presentación de la serie en Juncos, luego de conseguir sus dos triunfos ante los Mulos en Comerío.

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Los Mulos responderán con el también estelar zurdo Luis Cintrón, quien presenta marca de 1-1 en la serie. Juncos buscará defender su estadio y mantenerse con vida en su intento de revalidar el campeonato nacional.

Mientras, en Carolina, los Azucareros enviarán a la loma al derecho Cristian González y los Gigantes confiarán en el zurdo Gerald Barrios. Ambos lanzadores han tenido dos presentaciones en la serie sin decisión.

Yabucoa ha conseguido dos de sus tres victorias en el estadio de Carolina, por lo que intentará completar una tercera victoria como visitante para cerrar la serie y adelantar a la final nacional.