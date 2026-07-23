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George Conditt IV regresará a la Liga ACB de España

El centro de los Gigantes de Carolina-Canóvanas y del Equipo Nacional pactó con el club Leyma Coruña

23 de julio de 2026 - 3:01 PM

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George Conditt IV estuvo este año en el BSN con los Gigantes durante todo el torneo. (BSN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

George Conditt IV empacará maletas para regresar a España.

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El centro de los Gigantes de Carolina - Canóvanas anunció el jueves un pacto con el club Leyma Coruña en la Liga Endesa (ACB).

“No puedo esperar en llegar allá y establecerme. Conocer a los fanáticos, jugadores y staff. Vamos a tener muchos momentos especiales este año”, dijo Conditt IV en un vídeo compartido por el quinteto.

Leyma Coruña, ubicado al norte del país europeo, ascendió por primera vez a la primera división en 2023-24, ganando el campeonato de la LEB Oro (segunda división). Tras un decepcionante 2025-26 que relegó nuevamente al conjunto, consiguió un nuevo ascenso para el torneo principal en 2026-27.

Será el segundo año del también pivot del Equipo Nacional en la considerada segunda mejor liga de baloncesto del mundo después de la NBA.

En 2024-25, militó con el Gran Canaria. En 23 partidos, promedió 7.4 puntos y 4.1 rebotes. En el exterior, Conditt IV también militó en Grecia con el Promitheas Patras.

De 25 años, Conditt IV jugó este año en la isla con los Gigantes, campeones 2023, eliminados en semifinales de conferencia la semana pasada por los Vaqueros de Bayamón.

En el torneo 2026 del BSN, promedió 7.9 puntos y 7.8 rebotes en 22 encuentros.

La temporada regular de Liga Endesa inicia el 26 de septiembre y se extenderá hasta el 23 de mayo.

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George Conditt IVEspañaBSNGigantes de Carolina
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