Bayamón vs. Caguas: los dos últimos campeones del BSN se enfrentan por el pase a la final

El campeón de 2024 contra el monarca de 2025.

La mejor ofensiva chocará a partir del viernes contra la mejor defensa cuando los Criollos de Caguas visiten a los Vaqueros de Bayamón en el inicio de la final de la Conferencia A en el Coliseo Rubén Rodríguez.

El duelo por el pase a la gran final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) presenta a los dos mejores equipos del torneo regular. Ambos jugaron para 22-12 en la sección de equipos metropolitanos.

La serie particular quedó igualada 2-2. Ninguna de las victorias fue en la carretera.

El campeón defensor fue el equipo que menos puntos permitió en la fase regular, registrando 84.1 por cotejo. En la semifinal de conferencia, dejó a los Gigantes de Carolina-Canóvanas en un promedio de 75 unidades, luego de que estos promediaran 92.4 durante la temporada regular.

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Caguas, campeón de 2024, finalizó como el único conjunto en promediar 100 puntos. Contra los Cangrejeros de Santurce en la semifinal de conferencia, lograron 96.8 tantos en seis juegos.

“Son los dos mejores equipos jugando. Es un reto bien grande. Es bien importante como comencemos, buscar la manera de proteger la cancha local”, dijo Christian Dalmau, técnico de los máximos campeones del BSN, durante una conferencia de prensa de los cuatro finalistas de la competencia.

Bayamón cayó en su primer juego de postemporada frente a los Gigantes en el “rancho vaquero”. Jugaron con dos refuerzos debido a la salida inesperada de Jae Crowder. Para el segundo choque en la carretera, los Vaqueros contrataron al centro Chris McCullough. No volvieron a perder, al ganar los próximos cuatro compromisos para avanzar.

Christian Dalmau, dirigente de los Vaqueros, junto a su asistente Larry Ayuso. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Tuvimos la bendición de sacar los juegos en la carretera. No es lo que uno quiere. Si uno tiene la ventaja de cancha local hay que protegerla. Caguas es un excelente equipo y juega un gran baloncesto. Va a ser una gran serie”, apuntó Dalmau, Dirigente del Año 2026.

McCullough se perderá el partido del viernes por suspensión debido a una agresión al importado de los Gigantes, DeAndre Williams, en el quinto desafío en el Rubén Rodríguez.

En horas de la tarde del jueves, se desconocía si los Vaqueros volverían a comenzar una serie con solo dos refuerzos o reemplazarían a McCullough con un nuevo jugador.

“Vamos día a día. No sabemos qué decisión se va a tomar al momento. Si es el caso, volvemos a lo mismo. Hemos estado todo el año así, trabajando con jugadores nuevos. Uno se tiene que ajustar a lo que tiene al momento”, indicó Dalmau.

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El escolta Jassel Pérez, bujía ofensiva de Bayamón, y el delantero Damian Jones son los otros dos importados.

“Va a ser una serie fuerte. Dos equipos que tienen presión en su sangre de ser campeones. Ellos en 2024 y nosotros en 2025. Son dos equipos con la misma meta de ganar el campeonato. Sé que será una serie como una final y toda fanaticada va a disfrutar de ellos”, declaró Javier Mojica, capitán de los Vaqueros y cinco veces monarca del BSN.

Caanen pide mesura

Caguas, en su segunda semifinal (final de conferencia) en tres años, tiene de su lado al dos veces Jugador Más Valioso Travis Trice. Junto con Louis King y Moses Brown, han sido el único trío de refuerzos con un equipo desde el silbato inicial.

Contra Santurce, se combinaron para 55 puntos.

Pese al éxito cagueño, el dirigente Wilhelmus Caanen ha exhortado a su equipo a mantenerse humilde ante el complicado rival de turno.

“Después de entender de que ellos han sido el mejor equipo durante todo el año, saludables, completos y bien dirigidos, tenemos que buscar la manera de mantener la suerte, sanos física y mentalmente. No importa si estamos arriba o abajo, la adversidad siempre va a tocar”, dijo Caanen, en su tercera final como estratega.

Wilhelmus Caanen, dirigente de los Criollos, imparte instrucciones a los suyos. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Tenemos que mantener los pies en la tierra, unidos, para tener una oportunidad de competir con los Vaqueros”, añadió.

Los Criollos pudieron tener la ventaja de cancha local si la liga no hubiera confiscado un partido ganado contra los Capitanes de Arecibo. El contrincante alegó con éxito que Caguas utilizó al reserva Richard Núñez en el juego cuando debía cumplir un partido de suspensión.

Caguas jugó para 15-2 en el Coliseo Roger Mendoza. Bayamón, por su parte, tuvo récord de 14-3. Ambos perdieron un juego en sus respectivos hogares en la primera fase de playoffs.