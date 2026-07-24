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¡Es oficial: LeBron James jugará con los Sixers!

El máximo anotador en la historia de la NBA anunció que jugará las dos próximas temporadas con Filadelfia

24 de julio de 2026 - 12:03 PM

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LeBron James acordó un contrato de dos años y apenas $8 millones con los Sixers. (Mark J. Terrill)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

LeBron James se unirá a los Sixers de Filadelfia.

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James hizo el anuncio en las redes sociales el viernes, diciendo que será su “decisión final” y que se produce después de que considerara seriamente la posibilidad de retirarse.

Creo que puedo ayudar a convertir a los 76ers en un equipo campeón y estoy muy emocionado de motivar a una nueva afición y comenzar este increíble viaje por última vez”, dijo James.

James escribió que había “terminado” cuando finalizó su 23ª temporada en la NBA y que sería la última con Los Angeles Lakers.

“Estaba bastante seguro de que había jugado mi último partido. Fui sincero en esa última rueda de prensa cuando dije que necesitaba reflexionar y decidir si aún amaba este deporte”, escribió James. “Todavía amo este deporte de verdad, y aún tengo mucho que ofrecer”.

LeBron James hizo historia el martes contra el Thunder de Oklahoma City al rebasar los 38,387 puntos de Kareem Abdul-Jabbar para convertirse en el máximo anotador en la historia de la NBA. Momento en que James quiebra la marca con un tiro en la línea de tiros libres faltando 10 segundos del tercer parcial.Bad Bunny, segundo desde la izquierda, estuvo presente en la noche histórica de James junto a otras celebridades.
1 / 9 | En imágenes | La noche que LeBron James se convirtió en el rey de puntos de la NBA. LeBron James hizo historia el martes contra el Thunder de Oklahoma City al rebasar los 38,387 puntos de Kareem Abdul-Jabbar para convertirse en el máximo anotador en la historia de la NBA. - The Associated Press

Según ESPN, James, de 41 años, firmará un modesto contrato de dos años y $8 millones con los Sixers. La temporada pasada ganó casi $53 millones.

“No voy por dinero. No voy por mi familia”, escribió James. “¿Qué es lo que realmente busco en este momento? Sigo dispuesto a sacrificarme. Sigo dispuesto a trabajar. Sigo dispuesto a esforzarme. Sigo dispuesto a competir, a ganar y a tener la oportunidad de experimentar la sensación de ganar”.

James se une a los 76ers, un equipo que no ha ganado un campeonato de la NBA desde 1983 y que no ha superado la segunda ronda de los playoffs de la Conferencia Este desde 2001. Se une a un equipo que debería contar con uno de los mejores quintetos titulares de la NBA, con sus compañeros All-Stars Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown, adquiridos en un sorprendente traspaso durante la pretemporada con los Celtics.

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LeBron JamesNBASixers de Filadelfia
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