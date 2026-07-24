Buen arranque para los tenistas Yannik Álvarez y Marko Mesarovic en Santo Domingo 2026

Santo Domingo - Los tenistas boricuas Yannik Álvarez y Marko Mesarovic comenzaron con el pie derecho sus respectivas participaciones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al avanzar este viernes a la ronda de los mejores 16 en la acción del torneo de sencillos en el Parque Mirador del Este.

Álvarez, sembrado número seis en el certamen y la principal promesa del tenis masculino puertorriqueño, necesitó una hora y 17 minutos para superar al mexicano Guillermo Tunas, de 25 años, por 6-1 y 6-2.

Con la victoria, aseguró su boleto a los octavos de final el sábado. Además de su participación en individuales, el juvenil, de 17 años, también competirá en el torneo de dobles junto al boricua Leonardo Javier Vega el mismo sábado.

Por su parte, Mesarovic, ranqueado número cinco en la justa regional, tuvo un estreno dominante al derrotar 6-1 y 6-3 a Omar Mongerie, de San Cristóbal y Nieves, para avanzar igualmente a la segunda ronda.

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El puertorriqueño, de 21 años, también verá acción en el dobles mixto junto a Natalia Pérez el sábado. Enfrentarán al equipo de El Salvador integrado por Gabriela Tévez y Juan Carlos Fuentes.

Daniella O’Neill perdió en su primer partido del torneo. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

Derrotas en las féminas

No todas fueron buenas noticias para la delegación boricua.

Más temprano en la jornada de la rama femenina, Lauren Kettlewell quedó eliminada tras caer por 6-3 y 6-3 ante la venezolana Andrea Magallanes.

De igual forma, Daniella O’Neill se despidió del torneo de sencillos al perder frente a la jamaiquina Kiana Graham por 6-2 y 6-0.