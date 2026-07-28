BSN: Ponce defiende el Pachín y nivela la serie ante Aguada

Los Leones de Ponce evitaron marcharse en desventaja de dos juegos y defendieron con autoridad su cancha al vencer el lunes, 87-80, a los Santeros de Aguada en el segundo compromiso de la final de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN), disputado en el auditorio Juan “Pachín” Vicéns.

El quinteto ponceño impuso condiciones desde el comienzo y nunca permitió que los visitantes encontraran ritmo. Los dirigidos por Carlos Rivera se fueron al descanso con una cómoda delantera de 46-30.

Aguada mostró una mejor versión en la segunda mitad e intentó recortar distancias de la mano de Joel Soriano e Iván Gandía, pero Ponce respondió cada vez que los Santeros amenazaron con acercarse en el marcador para mantener el control del encuentro y colocar la serie 1-1.

Jezreel De Jesús encabezó la ofensiva de los 14 veces campeones con 18 puntos y 11 asistencias, mientras que Thomas Robinson aportó 18 unidades y ocho rebotes. Brady Manek colaboró con 15 tantos, seis rebotes y cinco asistencias, y Christian Negrón firmló 10 puntos y nueve rebotes.