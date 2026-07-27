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BSN: Criollos igualan la serie con contundente triunfo sobre Bayamón

Travis Trice anotó 26 puntos para guiar la victoria 88-69 y nivelar el duelo semifinal en el Roger Mendoza

27 de julio de 2026 - 11:53 PM

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Travis Trice lideró la ofensiva de Caguas en el triunfo. (Baloncesto Superior Nacional)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Criollos de Caguas defendieron su cancha el lunes al vencer 88-69 a los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Roger Mendoza, igualando a una victoria por bando la final de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

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Bayamón abrió el desafío con ventaja de 27-20 al cierre del primer cuarto, pero Caguas respondió de inmediato. Los locales ajustaron en ambos lados de la cancha y tomaron el control en el segundo periodo, ampliando la diferencia después del descanso con un sólido tercer parcial que dejó sin respuesta a los Vaqueros. En los últimos 10 minutos, los Criollos administraron la ventaja sin mayores complicaciones.

Travis Trice encabezó la ofensiva de los Criollos con 26 puntos y siete asistencias, incluyendo cuatro triples, mientras que Louis King finalizó con 24 tantos y nueve rebotes.

Por Bayamón, Jassel Pérez lideró el ataque con 15 puntos y cinco rebotes, seguido por Damian Jones, quien terminó con 13 unidades.

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BaloncestoBSNCriollos de CaguasVaqueros de Bayamón
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