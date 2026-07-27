BSN: Criollos igualan la serie con contundente triunfo sobre Bayamón
Travis Trice anotó 26 puntos para guiar la victoria 88-69 y nivelar el duelo semifinal en el Roger Mendoza
27 de julio de 2026 - 11:53 PM
27 de julio de 2026 - 11:53 PM
Los Criollos de Caguas defendieron su cancha el lunes al vencer 88-69 a los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Roger Mendoza, igualando a una victoria por bando la final de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).
Bayamón abrió el desafío con ventaja de 27-20 al cierre del primer cuarto, pero Caguas respondió de inmediato. Los locales ajustaron en ambos lados de la cancha y tomaron el control en el segundo periodo, ampliando la diferencia después del descanso con un sólido tercer parcial que dejó sin respuesta a los Vaqueros. En los últimos 10 minutos, los Criollos administraron la ventaja sin mayores complicaciones.
Travis Trice encabezó la ofensiva de los Criollos con 26 puntos y siete asistencias, incluyendo cuatro triples, mientras que Louis King finalizó con 24 tantos y nueve rebotes.
Por Bayamón, Jassel Pérez lideró el ataque con 15 puntos y cinco rebotes, seguido por Damian Jones, quien terminó con 13 unidades.
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