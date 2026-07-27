BSN: Criollos igualan la serie con contundente triunfo sobre Bayamón

Los Criollos de Caguas defendieron su cancha el lunes al vencer 88-69 a los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Roger Mendoza, igualando a una victoria por bando la final de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Bayamón abrió el desafío con ventaja de 27-20 al cierre del primer cuarto, pero Caguas respondió de inmediato. Los locales ajustaron en ambos lados de la cancha y tomaron el control en el segundo periodo, ampliando la diferencia después del descanso con un sólido tercer parcial que dejó sin respuesta a los Vaqueros. En los últimos 10 minutos, los Criollos administraron la ventaja sin mayores complicaciones.

Travis Trice encabezó la ofensiva de los Criollos con 26 puntos y siete asistencias, incluyendo cuatro triples, mientras que Louis King finalizó con 24 tantos y nueve rebotes.