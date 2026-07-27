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Marifé Torres conserva el liderato del golf en Santo Domingo 2026

La puertorriqueña afrontará este lunes la tercera y penúltima ronda con un golpe de ventaja sobre la colombiana María Bohórquez

27 de julio de 2026 - 9:44 PM

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María Fernanda "Marifé" Torres cerró la segunda ronda con cinco pares consecutivos. (Ramón "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

A pesar de firmar una tarjeta de cuatro sobre par este domingo, la puertorriqueña María Fernanda Torres se mantuvo como líder tras completarse la segunda ronda del torneo de golf de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se disputa en el campo Corales Golf Course, en Punta Cana.

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Torres, medallista de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, entregó una ronda de 76 golpes (+4). Sin embargo, conserva el primer lugar de la clasificación con un acumulado de 146 impactos (+2).

La colombiana María Bohórquez marcha segunda con 147 golpes (+3), mientras que la costarricense Luciana Vilches y la mexicana María Solís comparten el tercer puesto con 151 (+7).

La tercera y penúltima ronda del torneo se jugará este lunes. Torres compartirá grupo con Bohórquez, quien también registró una tarjeta de 76 golpes (+4) en la segunda jornada, lastrada por un triple bogey en el hoyo 12. En otro grupo competirán Vilches y Solís.

Luego de abrir el torneo con una ronda de dos bajo par, Torres cerró la segunda vuelta con un birdie, 13 pares —incluidos cinco consecutivos para finalizar el recorrido—, además de tres bogeys y un doble bogey.

En la rama masculina, el puertorriqueño Jerónimo José Esteve ocupa la undécima posición tras dos rondas con un total de 151 golpes (+7). Se encuentra a 18 impactos del líder, el guatemalteco José Toledo, y a 11 golpes del tercer lugar, que actualmente comparten tres golfistas.

Un total de 11 jugadoras participan en el torneo femenino de estos Juegos.

Tags
Santo Domingo 2026GolfMaría Fernanda “Marife” TorresJuegos Centroamericanos y del Caribe
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