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Dos boricuas avanzan en SUP Surf y mantienen viva la posibilidad de una final puertorriqueña

Nimsay García y Mariecarmen Rivera dominaron sus heats y quedaron a un paso de disputar el oro en Santo Domingo 2026

26 de julio de 2026 - 4:52 PM

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Nimsay García avanzó con la mejor puntuación de la segunda ronda del SUP Surf en los Juegos Santo Domingo 2026. (Suministrada/Copur)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La modalidad de SUP Surf de los Juegos Santo Domingo 2026 tendrá este lunes a tres boricuas en la tercera ronda, equivalente a las semifinales, lo que aumenta la expectativa de una posible final exclusivamente puertorriqueña en la rama femenina.

Las representantes de Puerto Rico son Nimsay García, Mariecarmen Rivera y Max Torres.

Rivera, medallista de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019, y García dominaron sus respectivos heats de la segunda ronda para avanzar a las semifinales.

García logró el mejor desempeño de la segunda ronda con 11.17 puntos acumulados, seguida por Rivera con 7.93.

En las semifinales, García se enfrentará a Leoni Perthold, de República Dominicana, mientras que Rivera competirá ante Edimar Luque, de Venezuela.

Si ambas boricuas salen victoriosas, se enfrentarían en una final totalmente puertorriqueña por la medalla de oro.

Torres, por su parte, avanzó este domingo a las semifinales con la segunda mejor puntuación de la segunda ronda. Acumuló 11.26 puntos, solo superado por el mexicano Juan Pablo Merendres, quien sumó 12.47. Sin embargo, Torres consiguió la mejor puntuación individual en una ola de esa ronda, con 7.83 puntos.

En las semifinales, Torres se medirá a Giovani Bercián, de México.

El surfing tiene como sede la playa Encuentro, en Puerto Plata.

Además del SUP Surf, Puerto Rico también tuvo avances en la modalidad de tabla corta. Havanna Cabrero y otros tres surfers boricuas avanzaron de ronda en los Juegos Santo Domingo 2026.

Puerto Rico llega a esta edición luego de conquistar dos medallas de plata en el surf de los Juegos San Salvador 2023, donde este deporte debutó en el programa de las justas. Una de esas preseas fue lograda por Cabrero en tabla corta.

Cabrero estará activa este lunes en la segunda ronda de tabla corta junto a los también boricuas Jaime Javier Martínez, Dwight Pastrana y Mía Calderón.

En tabla corta se disputan cuatro rondas antes de llegar a la fase de medallas.

Mientras, la modalidad de tabla larga también tendrá este lunes a dos atletas boricuas en la tercera y última ronda antes de la disputa por las medallas.

Las puertorriqueñas Jasmine Dean y Emilia Huminski avanzaron el domingo en tabla larga a la tercera ronda, que corresponde a la etapa de semifinales.

Dean avanzó con la mejor puntuación de la segunda ronda entre todas las participantes. Acumuló 10.57 puntos y recibió la mejor nota en una ola, con 5.83.

Huminski, por su parte, avanzó con la tercera mejor puntuación de la ronda, al sumar 7.10 puntos.

En las semifinales, Dean se enfrentará a la colombiana Margarita Conde, mientras que Huminski se medirá a Sindy Portillo, de El Salvador, quien fue medallista de oro en San Salvador 2023.

Tags
SurfSanto Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del Caribe
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