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Irad Ortiz ganó seis en Saratoga y Casta Diva sigue imparable en Camarero

El jinete puertorriqueño también tomó el liderato en dinero producido por sus montas en la hípica estadounidense

26 de julio de 2026 - 3:38 PM

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IIrad Ortiz Jr., aquí a bordo de uno de sus mejores ejemplares en tiempos recientes, White Abarrio, igualó el récord de más victorias en un programa del Hipódromo Saratoga. (Mark J. Terrill)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El puertorriqueño Irad Ortiz Jr. ganó el sábado seis de sus 12 montas en el Hipódromo Saratoga, en Nueva York, para igualar el récord de más victorias en un mismo programa de esa prestigiosa pista y ascender al primer lugar de la principal estadística de la hípica estadounidense.

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Mientras, en Puerto Rico, la yegua nativa Casta Diva mantuvo su dominio al imponerse cómodamente en el Clásico Constitución, celebrado en el Hipódromo Camarero.

Con sus seis triunfos en la jornada, Ortiz igualó la marca de más victorias en un programa de Saratoga. El récord también pertenece al puertorriqueño John Velázquez y al retirado venezolano Ramón Domínguez, ambos miembros del Salón de la Fama. Velázquez estableció esa marca en 2011.

Además, Ortiz ascendió al primer lugar en la estadística de dinero producido por sus montas, la clasificación que tradicionalmente se toma como principal referencia para la selección del Premio Eclipse, otorgado al mejor jinete de la temporada en Estados Unidos.

Gracias a su actuación del sábado, Irad acumuló $23,866,386 en premios para desplazar del liderato a su hermano, el también destacado jinete puertorriqueño José Luis Ortiz, quien suma $23,772,507. José Luis, sin embargo, continúa con un mejor promedio de ganancias por monta.

Dos de las seis victorias de Irad llegaron en pruebas de Grado 1 y Grado 2. En una de ellas, el Coaching Club American Oaks, disputado sobre una milla en pista de arena con seis participantes, los primeros cuatro puestos fueron ocupados por jinetes puertorriqueños: Irad Ortiz, José Luis Ortiz, John Velázquez y Manny Franco. Jaime Rodríguez completó una destacada actuación boricua al finalizar quinto.

Ortiz conquistó el Coaching Club American Oaks a bordo de Counting Stars, que superó a Always a Runner, montada por José Luis Ortiz. Esta última venía de ganar en mayo el Kentucky Oaks, la principal carrera para potrancas de tres años en Estados Unidos.

En total, Irad consiguió sus seis victorias con ejemplares entrenados por cinco preparadores distintos.

En Camarero, Casta Diva extendió su invicto en la temporada al lograr su sexta victoria del año, esta vez en el Clásico Constitución. Aunque Libre y Soberana descontó terreno en la recta final, nunca representó una amenaza seria para la ganadora.

La representante del Establo Cinco Hermanos, entrenada por Máximo Gómez y montada por Javier Santiago, elevó su récord a 20 victorias en 23 salidas. Su impresionante campaña incluye además dos segundos lugares y un tercero, por lo que siempre ha terminado en la pizarra. Asimismo, se acerca a los $500,000 en premios acumulados.

Por otro lado, el viernes reapareció en Camarero Xander Z, considerado uno de los mejores tresañeros nativos de la temporada, y respondió con una convincente victoria en los 1,400 metros.

El potro del Establo Sonata, entrenado por Ángel L. Calderón, cubrió los primeros 800 metros en 45.29 segundos y detuvo el cronómetro en 1:24.01 para confirmar que regresa en gran forma.

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Irad OrtizHipismo puertorriqueñoHipódromo CamareroHipismo
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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