Suspenden a dueño y entrenador tras protagonizar pelea en el Hipódromo Camarero

El dueño de caballos Oscar Díaz y el entrenador de ejemplares José Rodríguez fueron suspendidos de manera temporal luego protagonizar una pelea a puños en los predios del Hipódromo Camarero, informó la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico.

La Comisión investiga el incidente, ocurrido el sábado durante el día en la recta de las cuadras del hipódromo, y citó a ambos suspendidos para una vista administrativa esta semana, informó el director ejecutivo de la Comisión, Juan Carlos Santaella, a El Nuevo Día.

“Como medida preventiva se procedió a suspender ambos y se le retiraron los privilegios de entrar (a Camarero) mientras se realiza la investigación, que en este momento se hace, y se les dará una vista en cinco días para mostrar causa”, dijo Santaella.

La investigación está a cargo de la Unidad de Investigación y Regulación y del Negociado del Deporte Hípico, ambos adscritos a la Comisión de Juegos.

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Mientras permanezcan suspendidos, ninguno podrá presentar, entrenar ni cuidar ejemplares. No obstante, ambos podrán designar sustitutos para atender a sus caballos, con el fin de garantizar el bienestar de los animales, precisó Santaella.

Rodríguez, quien representa al Establo Jomar Racing, ha presentado 19 ejemplares durante la temporada 2026, con balance de cuatro victorias, dos segundos lugares y seis terceros.

Díaz, por su parte, no tiene caballos inscritos actualmente.

Además, Santaella indicó que ambos no mantienen relaciones comerciales entre sí.

“Parece ser una situación personal entre personas que no tienen negocios”, dijo Santaella.

Según un video difundido en redes sociales, Díaz y Rodríguez intercambiaron golpes en el área de las cuadras, cercana a la pista, mientras varios observadores presenciaban el altercado. La pelea terminó cuando una persona intervino para separarlos.

Santaella indicó que parte de la investigación consistirá en determinar qué originó el enfrentamiento.

Asimismo, señaló que las cámaras de seguridad de Camarero serán revisadas para establecer si otras personas presentes durante el incidente pudieran ser objeto de la investigación.

“Todo eso es parte de la investigación. Hasta el momento los únicos suspendidos son las personas que se agredieron”, dijo Santaella.

El funcionario lamentó lo ocurrido al señalar que, además de la agresión, el incidente perjudica la imagen del Hipódromo Camarero, que en diciembre será sede de la Serie Hípica del Caribe.