Heliot Ramos conecta su noveno jonrón pero Kansas City gana gracias a un toque de sacrificio en la novena

San Francisco 3, Kansas City 4

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E San Francisco 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 6 0 Kansas City 0 0 0 3 0 0 0 0 1 4 9 0

Bateo - San Francisco

Jugador AB R H CI BB SO AVG Arraez 2B 4 0 0 0 0 0 .323 Eldridge 1B 3 0 0 0 1 3 .271 Schmitt 3B 4 0 0 0 0 1 .275 Devers DH 3 0 1 0 1 1 .243 Ramos LF 4 1 1 1 0 2 .276 Lee RF 4 1 1 0 0 0 .303 Adames SS 4 1 1 2 0 1 .228 Gilbert CF 4 0 0 0 0 0 .228 Susac C 3 0 2 0 0 0 .264 Totales 33 3 6 3 2 8

Bateo - Kansas City

Jugador AB R H CI BB SO AVG Jensen C 5 0 0 0 0 1 .242 Witt SS 1 0 0 0 1 1 .279 Loftin SS 3 0 2 1 0 0 .242 Caglianone RF 4 0 0 0 0 1 .260 Thomas CF 4 0 2 0 0 2 .244 Pasquantino 1B 2 1 0 0 1 0 .221 Perez DH 3 1 1 2 0 1 .213 Massey 2B 4 1 1 0 0 0 .267 Rojas 3B 4 1 1 0 0 0 .233 Collins LF 3 0 2 1 0 0 .245 Tolbert PR-LF 0 0 0 0 0 0 .345 Totales 33 4 9 4 2 6

Lanzadores - San Francisco

Pitcher IP H R ER BB SO NP ERA McDonald 4.0 4 3 3 2 3 67 5.12 Brubaker 2.1 3 0 0 0 2 38 2.74 Smith 0.2 0 0 0 0 1 6 3.21 Foley 1.0 0 0 0 0 0 9 0.00 Kilian (L, 2-6) 0.1 2 1 1 0 0 7 4.81

Lanzadores - Kansas City

Pitcher IP H R ER BB SO NP ERA Wacha 6.0 3 1 1 2 5 96 3.66 Cruz (H, 2) 1.0 0 0 0 0 0 10 4.50 Lynch (H, 11) 1.0 1 0 0 0 1 15 2.18 Lange (W, 1-5) 1.0 2 2 2 0 2 19 6.30

Resumen del juego

Jonrones: Ramos (9, ante Wacha), Adames (18, ante Lange), Perez (13, ante McDonald). Dobles: Susac (6), Massey (17). Carreras impulsadas: Ramos (30), Adames 2 (44), Perez 2 (41), Collins (32), Loftin (30). Bases robadas: Susac (2). Sacrificio: Tolbert. Corredores dejados en base: Kansas City 9, San Francisco 5. Corredores en posición de anotar: San Francisco 0 de 5; Kansas City 2 de 8. Doble matanza: San Francisco 1 (Gilbert-Susac-Gilbert). Golpeados por el lanzador (HBP): Perez (por McDonald), Pasquantino (por McDonald). Nota: Un out cuando se anotó la carrera del triunfo.

Asistencia: 16,411 | Tiempo: 2:30 | Árbitros: Mike Estabrook (home), Lance Barrett (1B), Malachi Moore (2B) y Alfonso Marquez (3B).

Fuente: The Associated Press.