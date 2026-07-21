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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Heliot Ramos conecta su noveno jonrón pero Kansas City gana gracias a un toque de sacrificio en la novena

Los Royals llevan tres victorias en cuatro partidos tras la pausa por el Juego de Estrellas

21 de julio de 2026 - 10:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Heliot Ramos (derecha) celebra con el coach de tercera base de los Gians, tras batear de cuadrangular en la cuarta entrada y darle ventaja de 1-0 a su equipo. (Charlie Riedel)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Kansas City - Un toque de sacrificio de Nick Loftin con un out en la novena entrada impulsó a Josh Rojas y le dio a los Royals de Kansas City una victoria la noche del lunes por 4-3 sobre los Giants de San Francisco.

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Rojas conectó un sencillo para abrir la entrada, avanzó a segunda con un toque de sacrificio de Tyler Tolbert y luego llegó a tercera tras el elevado de línea de Carter Jensen.

Después, Loftin tocó la bola hacia la primera base y Rojas anotó con facilidad cuando Bryce Eldridge no fildeó la pelota con limpieza.

Loftin, quien ingresó después de que el campocorto titular Bobby Witt Jr. saliera del juego en la quinta entrada por rigidez en la parte baja de la espalda, conectó un sencillo en la séptima además del toque ganador.

El dominicano Willy Adames conectó un jonrón de dos carreras para empatar el juego en la novena por los Giants, antes de que Kansas City reaccionara para lograr su tercera victoria en cuatro juegos desde la pausa del Juego de Estrellas.

San Francisco 3, Kansas City 4

Equipo 123456789 RHE
San Francisco 000100002 360
Kansas City 000300001 490

Bateo - San Francisco

Jugador ABRHCIBBSOAVG
Arraez 2B400000.323
Eldridge 1B300013.271
Schmitt 3B400001.275
Devers DH301011.243
Ramos LF411102.276
Lee RF411000.303
Adames SS411201.228
Gilbert CF400000.228
Susac C302000.264
Totales3336328

Bateo - Kansas City

Jugador ABRHCIBBSOAVG
Jensen C500001.242
Witt SS100011.279
Loftin SS302100.242
Caglianone RF400001.260
Thomas CF402002.244
Pasquantino 1B210010.221
Perez DH311201.213
Massey 2B411000.267
Rojas 3B411000.233
Collins LF302100.245
Tolbert PR-LF000000.345
Totales3349426

Lanzadores - San Francisco

Pitcher IPHRERBBSONPERA
McDonald4.043323675.12
Brubaker2.130002382.74
Smith0.20000163.21
Foley1.00000090.00
Kilian (L, 2-6)0.12110074.81

Lanzadores - Kansas City

Pitcher IPHRERBBSONPERA
Wacha6.031125963.66
Cruz (H, 2)1.000000104.50
Lynch (H, 11)1.010001152.18
Lange (W, 1-5)1.022202196.30

Resumen del juego

Jonrones: Ramos (9, ante Wacha), Adames (18, ante Lange), Perez (13, ante McDonald). Dobles: Susac (6), Massey (17). Carreras impulsadas: Ramos (30), Adames 2 (44), Perez 2 (41), Collins (32), Loftin (30). Bases robadas: Susac (2). Sacrificio: Tolbert. Corredores dejados en base: Kansas City 9, San Francisco 5. Corredores en posición de anotar: San Francisco 0 de 5; Kansas City 2 de 8. Doble matanza: San Francisco 1 (Gilbert-Susac-Gilbert). Golpeados por el lanzador (HBP): Perez (por McDonald), Pasquantino (por McDonald). Nota: Un out cuando se anotó la carrera del triunfo.

Asistencia: 16,411  |  Tiempo: 2:30  |  Árbitros: Mike Estabrook (home), Lance Barrett (1B), Malachi Moore (2B) y Alfonso Marquez (3B).

Fuente: The Associated Press.

Los Royals ganaban 3-1 al comenzar la novena, después del jonrón de dos carreras del venezolano Salvador Pérez y el sencillo impulsor de Isaac Collins en la cuarta entrada.

El puertorriqueño Heliot Ramos pegó un cuadrangular solitario en la cuarta por los Giants, antes de que Adames lo empatara con una línea al jardín derecho-central con dos outs.

Tags
Giants de San FranciscoHeliot RamosBoricuas en Grandes LigasRoyals de Kansas City
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