Heliot Ramos conecta su noveno jonrón pero Kansas City gana gracias a un toque de sacrificio en la novena
Los Royals llevan tres victorias en cuatro partidos tras la pausa por el Juego de Estrellas
21 de julio de 2026 - 10:42 AM
21 de julio de 2026 - 10:42 AM
Kansas City - Un toque de sacrificio de Nick Loftin con un out en la novena entrada impulsó a Josh Rojas y le dio a los Royals de Kansas City una victoria la noche del lunes por 4-3 sobre los Giants de San Francisco.
Rojas conectó un sencillo para abrir la entrada, avanzó a segunda con un toque de sacrificio de Tyler Tolbert y luego llegó a tercera tras el elevado de línea de Carter Jensen.
Después, Loftin tocó la bola hacia la primera base y Rojas anotó con facilidad cuando Bryce Eldridge no fildeó la pelota con limpieza.
Loftin, quien ingresó después de que el campocorto titular Bobby Witt Jr. saliera del juego en la quinta entrada por rigidez en la parte baja de la espalda, conectó un sencillo en la séptima además del toque ganador.
El dominicano Willy Adames conectó un jonrón de dos carreras para empatar el juego en la novena por los Giants, antes de que Kansas City reaccionara para lograr su tercera victoria en cuatro juegos desde la pausa del Juego de Estrellas.
|Equipo
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|R
|H
|E
|San Francisco
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|3
|6
|0
|Kansas City
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|9
|0
|Jugador
|AB
|R
|H
|CI
|BB
|SO
|AVG
|Arraez 2B
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|.323
|Eldridge 1B
|3
|0
|0
|0
|1
|3
|.271
|Schmitt 3B
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|.275
|Devers DH
|3
|0
|1
|0
|1
|1
|.243
|Ramos LF
|4
|1
|1
|1
|0
|2
|.276
|Lee RF
|4
|1
|1
|0
|0
|0
|.303
|Adames SS
|4
|1
|1
|2
|0
|1
|.228
|Gilbert CF
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|.228
|Susac C
|3
|0
|2
|0
|0
|0
|.264
|Totales
|33
|3
|6
|3
|2
|8
|Jugador
|AB
|R
|H
|CI
|BB
|SO
|AVG
|Jensen C
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|.242
|Witt SS
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|.279
|Loftin SS
|3
|0
|2
|1
|0
|0
|.242
|Caglianone RF
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|.260
|Thomas CF
|4
|0
|2
|0
|0
|2
|.244
|Pasquantino 1B
|2
|1
|0
|0
|1
|0
|.221
|Perez DH
|3
|1
|1
|2
|0
|1
|.213
|Massey 2B
|4
|1
|1
|0
|0
|0
|.267
|Rojas 3B
|4
|1
|1
|0
|0
|0
|.233
|Collins LF
|3
|0
|2
|1
|0
|0
|.245
|Tolbert PR-LF
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.345
|Totales
|33
|4
|9
|4
|2
|6
|Pitcher
|IP
|H
|R
|ER
|BB
|SO
|NP
|ERA
|McDonald
|4.0
|4
|3
|3
|2
|3
|67
|5.12
|Brubaker
|2.1
|3
|0
|0
|0
|2
|38
|2.74
|Smith
|0.2
|0
|0
|0
|0
|1
|6
|3.21
|Foley
|1.0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|0.00
|Kilian (L, 2-6)
|0.1
|2
|1
|1
|0
|0
|7
|4.81
|Pitcher
|IP
|H
|R
|ER
|BB
|SO
|NP
|ERA
|Wacha
|6.0
|3
|1
|1
|2
|5
|96
|3.66
|Cruz (H, 2)
|1.0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|4.50
|Lynch (H, 11)
|1.0
|1
|0
|0
|0
|1
|15
|2.18
|Lange (W, 1-5)
|1.0
|2
|2
|2
|0
|2
|19
|6.30
Jonrones: Ramos (9, ante Wacha), Adames (18, ante Lange), Perez (13, ante McDonald). Dobles: Susac (6), Massey (17). Carreras impulsadas: Ramos (30), Adames 2 (44), Perez 2 (41), Collins (32), Loftin (30). Bases robadas: Susac (2). Sacrificio: Tolbert. Corredores dejados en base: Kansas City 9, San Francisco 5. Corredores en posición de anotar: San Francisco 0 de 5; Kansas City 2 de 8. Doble matanza: San Francisco 1 (Gilbert-Susac-Gilbert). Golpeados por el lanzador (HBP): Perez (por McDonald), Pasquantino (por McDonald). Nota: Un out cuando se anotó la carrera del triunfo.
Asistencia: 16,411 | Tiempo: 2:30 | Árbitros: Mike Estabrook (home), Lance Barrett (1B), Malachi Moore (2B) y Alfonso Marquez (3B).
Fuente: The Associated Press.
Los Royals ganaban 3-1 al comenzar la novena, después del jonrón de dos carreras del venezolano Salvador Pérez y el sencillo impulsor de Isaac Collins en la cuarta entrada.
El puertorriqueño Heliot Ramos pegó un cuadrangular solitario en la cuarta por los Giants, antes de que Adames lo empatara con una línea al jardín derecho-central con dos outs.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: