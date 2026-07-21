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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fernando Cruz se apunta un juego salvado por los Yankees con cuatro outs y ponchando a tres

El derecho boricua tiró 1.1 entradas en la victoria 8-5 de Nueva York sobre los Pirates de Pittsburgh

21 de julio de 2026 - 10:17 AM

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Jazz Chisholm Jr. tira su bate luego de conectar su primero de dos cuadrangulares por los Yankees en el partido contra los Pirates el lunes. (Noah K. Murray)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Jazz Chisholm Jr. conectó jonrones en turnos consecutivos contra el estelar Braxton Ashcraft e impulsó cinco carreras, lo que llevó a los Yankees de Nueva York a una victoria por 8-5 sobre los Pirates de Pittsburgh la noche del lunes.

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Ambas bancas y los relevistas del bullpen salieron al terreno después de que el panameño José Caballero bateara para una doble matanza que terminó la entrada contra el relevista de los Pirates, el dominicano Dennis Santana en la octava.

Santana se exaltó y empezó a gritarle a Caballero en el campo. El derecho fue contenido por sus compañeros Rafael Flores y Bryan Reynolds antes de que se restableciera el orden tras unos minutos, sin golpes ni expulsiones.

En una noche en la que Nueva York desperdició una ventaja temprana de cuatro carreras, el décimo juego de múltiples cuadrangulares en la carrera de Chisholm y el primero desde el 2 de septiembre del año pasado ayudaron a los Yankees a ganar por tercera vez en sus últimos 12 juegos en casa.

Chisholm conectó un batazo de tres carreras para poner el 4-0 en la primera entrada, dos bateadores después de que los Pirates cometieran dos errores en una misma jugada.

El antesalista Nick Gonzales jugó mal el rodado de Paul Goldschmidt y lo convirtió en un error de dos bases, y Ben Rice anotó cuando Reynolds hizo un tiro desde el jardín izquierdo que botó.

Chisholm añadió un jonrón de dos carreras para poner el 6-5 en la tercera, cuando levantó un slider hacia la primera fila del segundo nivel, lo que le dio jonrones en tres apariciones consecutivas al plato desde la noche del domingo.

Chisholm se inclinó sobre el plato para ver que la pelota se mantuviera en territorio bueno antes de completar su recorrido de jonrón.

El abridor de los Yankees, Ryan Weathers fue castigado con siete hits y cinco carreras limpias en 4.2 entradas, en las que regaló además dos pasaportes y ponchó a cinco.

Pero cuatro relevistas se combinaron concediendo apenas dos hits sin carreras, incluyendo al puertorriqueño Fernando Cruz, quien dio el último out de la octva y lanzó además la novena consiguiendo su segundo juego salvado de la campaña y ponchando a tres de los cuatro bateadores que enfrentó.

Pittsburgh 5, New York 8

Equipo 123456789 RHE
Pittsburgh 032000000 592
New York 40400000X 8111

Bateo - Pittsburgh

Jugador ABRHCIBBSOAVG
Gonzales 3B501101.309
Lowe 2B500003.245
Reynolds LF311011.282
Valdez RF311212.306
O'Hearn 1B412002.281
Ozuna DH311010.208
Triolo SS211200.244
Gonzalez PH-SS201000.255
Davis C301000.167
Callihan PH100001.241
Flores C000000.333
Cook CF200000.220
Mangum PH-CF200000.301
Totales35595310

Bateo - New York

Jugador ABRHCIBBSOAVG
Grisham CF400001.226
Rice DH311011.281
Goldschmidt 1B411001.259
Bellinger LF421001.255
Chisholm 2B422502.228
Domínguez RF411001.230
McMahon 3B411001.217
Wells C402000.158
Caballero SS402200.247
Totales35811718

Lanzadores - Pittsburgh

Pitcher IPHRERBBSONPERA
Ashcraft (L, 9-4)3.098712743.95
Dotel3.010005565.06
Eisert1.000001156.23
Santana1.010000106.05

Lanzadores - New York

Pitcher IPHRERBBSONPERA
Weathers4.275525994.40
Chivilli (W, 1-0)1.100001150.87
Headrick (H, 12)1.000002121.43
Hill (H, 9)0.220000114.26
Cruz (S, 2-5)1.100003172.32

Resumen del juego

Jonrones: Valdez (13, ante Weathers), Chisholm 2 (16, ante Ashcraft). Dobles: Ozuna (6), Triolo (12), Caballero (11). Carreras impulsadas: Triolo 2 (18), Gonzales (45), Valdez 2 (34), Chisholm 5 (43), Caballero 2 (37). Errores: Gonzales (8), Reynolds (2), McMahon (6). Corredores dejados en base: Pittsburgh 6, New York 4. Corredores en posición de anotar: Pittsburgh 2 de 7; New York 4 de 6. Doble matanza: Pittsburgh 1 (Lowe-O'Hearn); New York 2 (Chisholm-Goldschmidt; Chisholm-Caballero-Goldschmidt).

Asistencia: 42,348  |  Tiempo: 2:47  |  Árbitros: Paul Clemons (home), Quinn Wolcott (1B), Ramon De Jesus (2B) y Adrian Johnson (3B).

Fuente: The Associated Press.

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Yankees de Nueva YorkFernando CruzBoricuas en Grandes Ligas
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