Fernando Cruz se apunta un juego salvado por los Yankees con cuatro outs y ponchando a tres
El derecho boricua tiró 1.1 entradas en la victoria 8-5 de Nueva York sobre los Pirates de Pittsburgh
21 de julio de 2026 - 10:17 AM
21 de julio de 2026 - 10:17 AM
Nueva York - Jazz Chisholm Jr. conectó jonrones en turnos consecutivos contra el estelar Braxton Ashcraft e impulsó cinco carreras, lo que llevó a los Yankees de Nueva York a una victoria por 8-5 sobre los Pirates de Pittsburgh la noche del lunes.
Ambas bancas y los relevistas del bullpen salieron al terreno después de que el panameño José Caballero bateara para una doble matanza que terminó la entrada contra el relevista de los Pirates, el dominicano Dennis Santana en la octava.
Santana se exaltó y empezó a gritarle a Caballero en el campo. El derecho fue contenido por sus compañeros Rafael Flores y Bryan Reynolds antes de que se restableciera el orden tras unos minutos, sin golpes ni expulsiones.
En una noche en la que Nueva York desperdició una ventaja temprana de cuatro carreras, el décimo juego de múltiples cuadrangulares en la carrera de Chisholm y el primero desde el 2 de septiembre del año pasado ayudaron a los Yankees a ganar por tercera vez en sus últimos 12 juegos en casa.
Chisholm conectó un batazo de tres carreras para poner el 4-0 en la primera entrada, dos bateadores después de que los Pirates cometieran dos errores en una misma jugada.
El antesalista Nick Gonzales jugó mal el rodado de Paul Goldschmidt y lo convirtió en un error de dos bases, y Ben Rice anotó cuando Reynolds hizo un tiro desde el jardín izquierdo que botó.
Chisholm añadió un jonrón de dos carreras para poner el 6-5 en la tercera, cuando levantó un slider hacia la primera fila del segundo nivel, lo que le dio jonrones en tres apariciones consecutivas al plato desde la noche del domingo.
Chisholm se inclinó sobre el plato para ver que la pelota se mantuviera en territorio bueno antes de completar su recorrido de jonrón.
El abridor de los Yankees, Ryan Weathers fue castigado con siete hits y cinco carreras limpias en 4.2 entradas, en las que regaló además dos pasaportes y ponchó a cinco.
Pero cuatro relevistas se combinaron concediendo apenas dos hits sin carreras, incluyendo al puertorriqueño Fernando Cruz, quien dio el último out de la octva y lanzó además la novena consiguiendo su segundo juego salvado de la campaña y ponchando a tres de los cuatro bateadores que enfrentó.
|Equipo
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|R
|H
|E
|Pittsburgh
|0
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|9
|2
|New York
|4
|0
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|X
|8
|11
|1
|Jugador
|AB
|R
|H
|CI
|BB
|SO
|AVG
|Gonzales 3B
|5
|0
|1
|1
|0
|1
|.309
|Lowe 2B
|5
|0
|0
|0
|0
|3
|.245
|Reynolds LF
|3
|1
|1
|0
|1
|1
|.282
|Valdez RF
|3
|1
|1
|2
|1
|2
|.306
|O'Hearn 1B
|4
|1
|2
|0
|0
|2
|.281
|Ozuna DH
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|.208
|Triolo SS
|2
|1
|1
|2
|0
|0
|.244
|Gonzalez PH-SS
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|.255
|Davis C
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|.167
|Callihan PH
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|.241
|Flores C
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.333
|Cook CF
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|.220
|Mangum PH-CF
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|.301
|Totales
|35
|5
|9
|5
|3
|10
|Jugador
|AB
|R
|H
|CI
|BB
|SO
|AVG
|Grisham CF
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|.226
|Rice DH
|3
|1
|1
|0
|1
|1
|.281
|Goldschmidt 1B
|4
|1
|1
|0
|0
|1
|.259
|Bellinger LF
|4
|2
|1
|0
|0
|1
|.255
|Chisholm 2B
|4
|2
|2
|5
|0
|2
|.228
|Domínguez RF
|4
|1
|1
|0
|0
|1
|.230
|McMahon 3B
|4
|1
|1
|0
|0
|1
|.217
|Wells C
|4
|0
|2
|0
|0
|0
|.158
|Caballero SS
|4
|0
|2
|2
|0
|0
|.247
|Totales
|35
|8
|11
|7
|1
|8
|Pitcher
|IP
|H
|R
|ER
|BB
|SO
|NP
|ERA
|Ashcraft (L, 9-4)
|3.0
|9
|8
|7
|1
|2
|74
|3.95
|Dotel
|3.0
|1
|0
|0
|0
|5
|56
|5.06
|Eisert
|1.0
|0
|0
|0
|0
|1
|15
|6.23
|Santana
|1.0
|1
|0
|0
|0
|0
|10
|6.05
|Pitcher
|IP
|H
|R
|ER
|BB
|SO
|NP
|ERA
|Weathers
|4.2
|7
|5
|5
|2
|5
|99
|4.40
|Chivilli (W, 1-0)
|1.1
|0
|0
|0
|0
|1
|15
|0.87
|Headrick (H, 12)
|1.0
|0
|0
|0
|0
|2
|12
|1.43
|Hill (H, 9)
|0.2
|2
|0
|0
|0
|0
|11
|4.26
|Cruz (S, 2-5)
|1.1
|0
|0
|0
|0
|3
|17
|2.32
Jonrones: Valdez (13, ante Weathers), Chisholm 2 (16, ante Ashcraft). Dobles: Ozuna (6), Triolo (12), Caballero (11). Carreras impulsadas: Triolo 2 (18), Gonzales (45), Valdez 2 (34), Chisholm 5 (43), Caballero 2 (37). Errores: Gonzales (8), Reynolds (2), McMahon (6). Corredores dejados en base: Pittsburgh 6, New York 4. Corredores en posición de anotar: Pittsburgh 2 de 7; New York 4 de 6. Doble matanza: Pittsburgh 1 (Lowe-O'Hearn); New York 2 (Chisholm-Goldschmidt; Chisholm-Caballero-Goldschmidt).
Asistencia: 42,348 | Tiempo: 2:47 | Árbitros: Paul Clemons (home), Quinn Wolcott (1B), Ramon De Jesus (2B) y Adrian Johnson (3B).
Fuente: The Associated Press.
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