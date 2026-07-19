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Shohei Ohtani estará fuera del montículo por tiempo indefinido

Una molestia en la rodilla izquierda mantiene en pausa su labor como abridor, mientras el equipo evalúa su recuperación

19 de julio de 2026 - 3:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Shohei Ohtani no lanza desde el 3 de julio y los Dodgers decidieron darle más tiempo de recuperación por una molestia en la rodilla izquierda. (Matt Krohn)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Shohei Ohtani no hará su próxima apertura programada en el montículo debido a una irritación en la rodilla izquierda y no se espera que regrese a la rotación de los Dodgers de Los Ángeles por un tiempo.

La superestrella recibió una inyección lubricante en la rodilla justo antes de la pausa del Juego de Estrellas la semana pasada y se esperaba que lanzara el miércoles en el juego ante los Phillies.

Sin embargo, Ohtani todavía no se sentía al 100% mientras realizaba unos lanzamientos de práctica y de atrapar este fin de semana, por lo que él y los Dodgers decidieron ni siquiera poner a prueba la rodilla con una sesión de bullpen.

El cuatro veces Jugador Más Valioso no lanza desde el 3 de julio, y no está claro cuándo podría volver al montículo.

“Yo diría que va a tomar algo de tiempo. No va a ser algo de día a día”, manifestó el domingo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, antes de la doble cartelera de su equipo contra los Yankees de Nueva York.

Roberts reiteró que Ohtani no siente dolor en la rodilla al batear. El toletero estuvo en la alineación titular para el primer juego del domingo, bateando primero como bateador designado, y Roberts comentó que esperaría para ver si también utiliza a Ohtani en el segundo juego de la jornada.

“Solo queremos seguir dándole la mejor oportunidad para que, por así decirlo, llegue a un buen punto”, comentó el mánager. “Como él dijo, como nosotros lo sentimos, es el pitcheo y la torsión al caer y apoyar en esa pierna. Eso es lo que la irrita. Así que creo que batear no hace eso. Entonces, creo que para nosotros, estamos tratando de darle todo el tiempo posible”.

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BéisbolDodgers de Los ÁngelesGrandes LigasShohei Ohtani
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