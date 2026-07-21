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¿Cuánto dinero ganó España por conquistar la Copa del Mundo?

Además del trofeo y los anillos de campeón, la selección española recibirá la mayor compensación económica otorgada hasta ahora en un Mundial

21 de julio de 2026 - 1:20 PM

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Los españoles también recibirán los primeros anillos de campeón entregados por la FIFA. (Abbie Parr)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

España no solo conquistó el título de la Copa del Mundo 2026. La selección española también se llevó el mayor premio económico en la historia del torneo.

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Tras vencer a Argentina en la final, España recibirá $51 millones, además del trofeo de campeón y, por primera vez en la historia del Mundial, los anillos de campeón entregados por la FIFA.

Argentina, por su parte, obtuvo $34 millones como subcampeona.

La FIFA amplió significativamente los pagos para la Copa del Mundo de 2026, al establecer una bolsa récord de $871 millones para las 48 selecciones participantes.

Esa cifra incluyó más de $100 millones adicionales, aprobados en abril luego de que varias federaciones, principalmente europeas, solicitaran mayor apoyo para cubrir los elevados costos de un torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque los $51 millones representan la mayor recompensa otorgada a un campeón mundial, la cifra sigue siendo modesta en comparación con las cantidades que se manejan en el fútbol de clubes.

La selección española celebra en Cibeles su campeonato del mundo.Marc Cucurella, al centro, fue uno de los jugadores más ovacionados.Jugadores de la selección española celebran con la afición recorriendo las calles de Madrid en un camión descapotable tras ganar la Copa del Mundo.
1 / 15 | En imágenes: así fue el festejo de millones de españoles en Madrid. La selección española celebra en Cibeles su campeonato del mundo. - Manu Fernandez

De hecho, el premio es inferior a los $115 millones que recibió el Chelsea por conquistar el renovado Mundial de Clubes el año pasado.

También es menor que algunas recientes transferencias en el mercado internacional. Como ejemplo, el club inglés Brighton pagó una cifra superior por fichar al joven defensor croata Luka Vušković, de apenas 19 años.

Todos los equipos recibieron ingresos

La FIFA distribuyó recursos a las 48 federaciones participantes mediante dos mecanismos: premios por desempeño deportivo y aportaciones para cubrir los gastos de preparación.

Cada selección recibió al menos $12.5 millones por participar en el Mundial, de los cuales $10 millones correspondieron al premio por clasificarse y disputar la fase de grupos, mientras que $2.5 millones fueron destinados a los costos de entrenamiento y preparación previos al torneo.

A partir de ahí, las recompensas aumentaron conforme cada selección avanzó en la competencia.

Lamine Yamal se abraza con Lionel Messi al concluir el encuentro.Un Lionel Messi con 20 años baña a Lamine Yamal, quien entonces tenía seis meses de edad, durante un sesión de fotos en septiembre de 2007 en el vestuario del estadio Camp Nou de Barcelona.Lamine Yamal, al centro, levanta el trofeo de campeón del mundo.
1 / 11 | En imágenes: el simbólico abrazo entre Lionel Messi y Lamine Yamal. Lamine Yamal se abraza con Lionel Messi al concluir el encuentro. - Seth Wenig

Aumento tras reclamos de las federaciones

El incremento en la bolsa de premios respondió a las solicitudes de varias federaciones, especialmente europeas, que advirtieron a la FIFA que la estructura anunciada originalmente no compensaba los gastos operacionales de participar en un torneo de semejante magnitud.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, reveló que durante meses insistió ante el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para revisar la distribución económica, al considerar que las selecciones nacionales recibían una compensación muy inferior a la otorgada a los clubes participantes en el Mundial de Clubes.

Otro factor fue que las selecciones que disputaron partidos en Estados Unidos enfrentaron obligaciones contributivas de las que estaban exentas las delegaciones que jugaron en Canadá y México.

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Mundial de Fútbol 2026FIFAEspaña
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