Lo que debes saber de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 comenzaron el lunes con las competencias de polo acuático en ambas ramas.

Sin embargo, la inauguración oficial de la justa regional se llevará a cabo el 24 de julio en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

La edición de este año tiene un significado especial al conmemorarse el centenario de esta competencia, cuya primera edición se celebró en Ciudad de México en 1926. Puerto Rico será una de las delegaciones participantes en esta histórica celebración.

De hecho, la delegación nacional estará compuesta por 442 atletas, de los cuales 226 son mujeres y 216 hombres. Puerto Rico competirá en 33 deportes, 43 disciplinas y 260 eventos.

El Copur informó que el 62% de la delegación competirá por primera vez en unos Centroamericanos, mientras que el 38% restante ya cuenta con experiencia en esta competencia.

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Se trata de la comitiva puertorriqueña más numerosa que participará en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados fuera del país, al superar los 401 atletas que acudieron a Santiago 1986.

Pero, ¿qué debes saber de los Juegos del Centenario? Aquí te contamos.

Una fiesta de larga duración

La fiesta deportiva durará 20 días, en la que más de 6,000 atletas provenientes de 37 países competirán en 40 deportes.

La atleta de balonmano Nathalys Ceballos será la abanderada de Puerto Rico en la justa.

Nathalys Ceballos (alexis.cedeno)

El evento concluirá el 8 de agosto con la ceremonia de clausura.

Lucha en el medallero

El Departamento de Alto Rendimiento del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) estima que los atletas nacionales sumen entre 96 a 100 medallas, una cantidad similar a la que se consiguió en los Centroamericanos de San Salvador 2023.

En San Salvador 2023, Puerto Rico ocupó la sexta posición en el medallero global de la justa regional. (Archivo)

Puerto Rico obtuvo en esa justa un total de 96 medallas con 25 de oro, 27 de plata y 44 de bronce.

Debutan los eSports

Ricardo “Mono” Román (Ramon "Tonito" Zayas)

Los deportes electrónicos (eSports) han ganado espacio en el programa de los eventos multideportivos durante los últimos años. Su crecimiento ha sido tal que ya está confirmada la celebración de los primeros Juegos Olímpicos de eSports en 2027, en Riad, Arabia Saudita.

Santo Domingo 2026 también se sumó a esa tendencia con el debut oficial de esta disciplina, en la que Puerto Rico estará representado por Ricardo “Mono” Román, quien competirá en la modalidad de Street Fighter 6.

Máximos medallistas

Adriana Díaz (David Villafañe Ramos)

Entre los atletas con experiencia en los Juegos, sobresalen como los máximos medallistas la tenismesista Adriana Díaz, con 12 preseas (siete de oro, dos de plata y tres de bronce); el velerista Enrique “Quique” Figueroa, con nueve (siete de oro, una de plata y una de bronce); y los bolistas Jean Francisco Pérez (cinco de oro, dos de plata y una de bronce) y Christian Azcona (tres de oro, cuatro de plata y una de bronce), ambos con ocho medallas.

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El de mayor edad y la más joven

Esmeralda Butler (Pablo Martínez Rodríguez)

El jinete Mark Watring, de ecuestre, será el atleta de mayor edad de la delegación puertorriqueña con 63 años. En el otro extremo figura la skater Esmeralda Butler, quien con apenas 13 años será la más joven del grupo.

Figuras ausentes

Algunos estelares atletas puertorriqueños estarán ausentes en la justa regional por diversas razones.

Jasmine Camacho-Quinn y Sebastián Rivera. (Ramon "Tonito" Zayas)

Los medallistas olímpicos Jasmine Camacho-Quinn (embarazo) y Sebastián Rivera encabezan el listado junto al decatleta Ayden Owens-Delerme, medallista mundialista, y los tenismesistas Melanie Díaz y Brian Afanador.

Incentivos económicos para los medallistas

La presidenta del Copur, Sara Rosario Vélez, anunció que los atletas que ganen medallas de oro recibirán $2,000; los de plata, $1,000; y los de bronce, $500.

¿Dónde puedes seguir los Juegos?

La cobertura televisiva oficial de los Juegos estará a cargo de Telemundo Puerto Rico y Punto2.

La ceremonia de apertura será transmitida íntegramente por Punto2, mientras que, a partir del 25 de julio, ambas cadenas ofrecerán cobertura diaria de la justa entre la 1:00 p.m. y las 11:00 p.m.

El Nuevo Día y Primera Hora también estarán presentes en Santo Domingo para dar cobertura a todas las incidencias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe a través de todas sus plataformas.

Resultados en el celular

El Comité Organizador anunció el lanzamiento de la aplicación oficial Santo Domingo 2026, una plataforma gratuita para dispositivos móviles que permitirá a atletas, delegaciones, voluntarios, periodistas y aficionados acceder al calendario de competencias, resultados en tiempo real, medallero, programación deportiva, sedes y noticias oficiales.