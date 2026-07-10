¿Cómo luce Puerto Rico para la Serie Hípica del Caribe?

Canóvanas. - La delegación de Puerto Rico para la Serie Hípica del Caribe 2026 luce sólida en las divisiones de hembras nativas e importados, pero presenta un panorama mucho más competitivo y abierto entre los tresañeros nativos, según coincidieron personas vinculadas a los principales ejemplares consultadas por este diario.

Ese es el escenario a seis meses de que Puerto Rico sea sede de la Serie Hípica del Caribe, que se celebrará a finales de año en el Hipódromo Camarero.

Aunque todavía resta buena parte de la temporada, los principales candidatos ya han visto acción en las cinco divisiones que formarán parte del evento internacional.

A juzgar por lo ocurrido en las carreras de tresañeros nativos, la representación boricua para el Clásico Internacional del Caribe todavía no tiene un claro favorito, opinó el veterano jinete Javier Santiago.

“Ahora mismo estamos apretados”, dijo Santiago a El Nuevo Día. “Ya lo vimos en las tres patas de la Triple Corona, que fueron ganadas por tres caballos distintos. Dos de ellos eran maiden y otro venía por reclamo”.

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“Pero el que ganó la tercera pata (Don Octavio) yo lo trabajé antes de esa carrera y le vi mucho potencial porque parece ser un millero natural”, agregó.

Demoledor conquistó la primera gema de la Triple Corona, el Derby Puertorriqueño, pero luego no figuró en las siguientes dos pruebas.

Bateador ganó la segunda pata y tampoco logró destacarse en las otras dos.

Por su parte, Don Octavio, entrenado por Gilberto “Tito” Escobar, se impuso en la tercera pata y fue el único que figuró en las tres competencias, incluido un segundo lugar, a apenas medio cuerpo de Demoledor en el Derby Puertorriqueño.

“Es un buen caballo. La división está abierta. Todo depende de que se mantenga sano, como está ahora. Si lo logra, podemos contar con él”, adelantó Escobar de cara al Clásico del Caribe.

Otros tresañeros nativos también han llamado la atención, entre ellos Xánder Z, que en cinco salidas suma tres victorias y dos segundos lugares. Sin embargo, su ruta apunta hacia la Copa Velocidad del Caribe, otra de las pruebas estelares del programa.

Carismático, montado por Jorge I. Vélez, reaparecerá el 17 de julio como parte de su preparación para el Clásico Confraternidad, que se disputará en diciembre. (FOTO SUMINISTRADA)

Carismático apunta al Confraternidad

En la división de nativos mayores, Carismático se perfila como el representante de Puerto Rico en el Clásico Confraternidad del Caribe, según explicó su entrenador, Jason Lisboa.

El triplecoronado de 2025 trabaja para reaparecer el próximo 17 de julio y completar su preparación con miras a la Serie Hípica.

“Reaparece el 17 de julio. La meta es llevarlo paso a paso para correr el Confraternidad”, indicó Lisboa.

Carismático permanece invicto en seis presentaciones.

Casta Diva lidera las esperanzas

Mientras tanto, la división de hembras nativas, junto con la de importados, luce como la mayor fortaleza de la delegación puertorriqueña.

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En ese grupo sobresale Casta Diva, considerada por muchos en Camarero como la principal carta de Puerto Rico para la Serie Hípica del Caribe. Incluso, en el ambiente hípico se comenta que tendría el talento para competir con éxito frente a los machos.

“La Diva”, del Establo Cinco Hermanos y montada por Javier Santiago, permanece invicta en seis presentaciones este año. En esas victorias ha impuesto un dominio absoluto, acumulando un margen combinado de 75 cuerpos.

“Entre las yeguas, Casta Diva es nuestra carta fuerte para representarnos en la Serie Hípica del Caribe. La carta principal va a ser Casta Diva”, aseguró Texidor.

En total, la ejemplar suma 19 victorias en 22 salidas, además de dos segundos y un tercer lugar. Es nieta de Animal Kingdom, ganador del Kentucky Derby y de la Dubai World Cup con el puertorriqueño John Velázquez como jinete.

Una división de importados muy competitiva

La categoría de importados también promete ofrecer una fuerte batalla.

Recientemente destacó Septarian al imponerse en el Clásico Día de los Padres para el Establo Sugar Díaz. A su vez, el Establo Sonata cuenta con varios ejemplares de calidad que aspiran a representar a Puerto Rico.