Sin Jae Crowder y a la espera de un sustituto: así inicia Bayamón las semifinales
Los Vaqueros afrontarán el primer duelo de la serie con solo dos refuerzos disponibles
9 de julio de 2026 - 6:03 PM
9 de julio de 2026 - 6:03 PM
Los Atléticos de San Germán no son el único equipo afectado de cara a la postemporada. Los Vaqueros de Bayamón también iniciarán las semifinales del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con una baja en su plantilla de refuerzos, tras perder a Jae Crowder y no contar aún con su sustituto para el primer partido de la serie.
Bayamón recibirá este jueves por la noche a los Gigantes de Carolina/Canóvanas en el primer encuentro de la semifinal.
“Por razones ajenas a nuestra voluntad, el jugador (Jae) Crowder no estará disponible con nuestro equipo para la postemporada. Le deseamos mucho éxito en sus planes futuros”, escribió la gerencia de los Vaqueros en sus redes sociales.
“Nos encontramos en el proceso de confirmar nuestro nuevo refuerzo y esperamos que esté en cancha para el segundo partido de esta ronda”, añadió el comunicado.
Jae Crowder es nuestro Player of the Game 🙌— Vaqueros de Bayamón (@VaquerosBSN) June 15, 2026
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Los Vaqueros pierden a un jugador que promedió 14.5 puntos, 5.8 rebotes y 2.9 asistencias en 29 partidos durante la temporada regular.
El dominicano Jassel Pérez y el estadounidense Damian Jones sí estarán disponibles para la escuadra dirigida por Christian Dalmau frente a Carolina.
El segundo compromiso de la serie está programado para el sábado.
Tras la salida de Crowder, a Bayamón le resta una sola sustitución de refuerzo para el resto de los playoffs.
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